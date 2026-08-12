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走動式社區療育服務 這家兒童發展中心獲社會安全網績優獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
社會局長李美珍（中）到場祝賀第5區早資中心榮獲115 年強化社會安全網績優團體獎。圖／新北社會局提供
社會局長李美珍（中）到場祝賀第5區早資中心榮獲115 年強化社會安全網績優團體獎。圖／新北社會局提供

新北市去年早療通報達9千多人，為協助家長把握早療黃金期，市府設立7區早資中心協助家長進行發展遲緩篩檢。其中，明新兒童發展中心承接新北市第5區早資中心，透過在地化療育據點，提供即時到宅與社區療育服務，日前榮獲衛福部115年強化社會安全網績優團體獎。

在新北市提供早期療育44年的私立明新兒童發展中心，專收0至6歲發育遲緩和身心障礙的兒童，有全日托和半日托，也有時段療育的服務。明新主任許麗珠表示，發育遲緩成因目前只有25%被理解，主要與遺傳和環境因素有關，而嬰幼兒在3歲以前，腦細胞連結網的發育已達70至80%，因此要把握3歲以前的黃金治療期。

許麗珠說，幫助一個發育遲緩的孩子等於幫助一個家庭，明新服務兒童將近2萬名，111年起承接新北社會局委辦的第5區早資中心，針對合併有高風險或照顧疏忽的脆弱家庭，與社福中心、家防中心建立「共訪共管」機制，跨專業攜手補強風險預警，用愛與專業將早療轉化為支持家庭的核心力量。

第5區早資中心社工督導湯乃孋表示，未來將推動行動化的社區諮詢站與家長教具借用據點，由社工與專業人員主動進駐社區親子空間。透過走動式服務，協助家長釐清育兒發展疑問，並在第一時間發掘社區中潛在的遲緩兒童，落實「早期發現、早期介入」的目標。

社會局長李美珍指出，新北市114年早療通報量為9002人，占0至6歲人口數19萬1814人比率4.7%，為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區早資中心，由社工、專業治療師、教保員等，設計療育訓練等相關課程，協助家長進行發展遲緩篩檢，只要家長對小孩有語言、動作、認知、情緒等發展有疑慮，都可以透過各區早資中心進行篩檢和諮詢。

新北市第5區早資中心全體工作人員與行政院長卓榮泰合影。圖／新北社會局提供
新北市第5區早資中心全體工作人員與行政院長卓榮泰合影。圖／新北社會局提供

社會安全網 衛福部 新北

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