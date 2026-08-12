傳承居民歷史記憶 貢寮「馬崗街11、12號民宅」登錄歷史建築

貢寮「馬崗街11、12號民宅」為東北角早期居民就地取材搭建的石造建築，反映在地生活需求與自然環境影響，是極具代表性之傳統民居，更為當地發展的共同歷史記憶，新北市政府今日公告登錄貢寮區「馬崗街11、12號民宅」為歷史建築。

新北文化局表示， 「馬崗街11、12號民宅」經過專案小組針對建物歷史、藝術與科學等價值進行評估，提送市府文化資產審議會，認為建物呈現了多樣的砌石工法，包括平砌、斜角砌、交丁砌與亂石砌，且因應臨海環境與建物結合構築防浪之厚堤，兩棟建物配置為圍合型式，形成降低風浪影響之居民生活型態，表現出高度地域風貌與建築特色，經7月29日新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會決議，登錄為歷史建築。

文化局說明，「馬崗街11、12號民宅」雖曾因行政訴訟遭法院撤銷原處分，但在尊重司法判決基礎下，新北市文化局依文化資產保存法相關規定重啟文資審議程序，並嚴謹審慎完備文化資產價值評估。

由於馬崗街11、12號民宅見證東北角海岸地區的發展脈絡，更是珍貴的石頭屋文化資產，文化局說，此案登錄歷史建築不但可保存建物與廣場不可分割的完整空間格局，未來市府也將積極輔導所有權人進行管理維護，並推動歷史建築活化，使東北角的文化資產得以永續傳承。