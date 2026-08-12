快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

傳承居民歷史記憶 貢寮「馬崗街11、12號民宅」登錄歷史建築

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
貢寮馬崗街11號極具代表性之傳統民居，新北市政府今日公告登錄為歷史建築。圖／新北市文化局提供
貢寮馬崗街11號極具代表性之傳統民居，新北市政府今日公告登錄為歷史建築。圖／新北市文化局提供

貢寮「馬崗街11、12號民宅」為東北角早期居民就地取材搭建的石造建築，反映在地生活需求與自然環境影響，是極具代表性之傳統民居，更為當地發展的共同歷史記憶，新北市政府今日公告登錄貢寮區「馬崗街11、12號民宅」為歷史建築

新北文化局表示， 「馬崗街11、12號民宅」經過專案小組針對建物歷史、藝術與科學等價值進行評估，提送市府文化資產審議會，認為建物呈現了多樣的砌石工法，包括平砌、斜角砌、交丁砌與亂石砌，且因應臨海環境與建物結合構築防浪之厚堤，兩棟建物配置為圍合型式，形成降低風浪影響之居民生活型態，表現出高度地域風貌與建築特色，經7月29日新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會決議，登錄為歷史建築。

文化局說明，「馬崗街11、12號民宅」雖曾因行政訴訟遭法院撤銷原處分，但在尊重司法判決基礎下，新北市文化局依文化資產保存法相關規定重啟文資審議程序，並嚴謹審慎完備文化資產價值評估。

由於馬崗街11、12號民宅見證東北角海岸地區的發展脈絡，更是珍貴的石頭屋文化資產，文化局說，此案登錄歷史建築不但可保存建物與廣場不可分割的完整空間格局，未來市府也將積極輔導所有權人進行管理維護，並推動歷史建築活化，使東北角的文化資產得以永續傳承

貢寮馬崗街12號極具代表性之傳統民居，新北市政府今日公告登錄為歷史建築。圖／新北市文化局提供
貢寮馬崗街12號極具代表性之傳統民居，新北市政府今日公告登錄為歷史建築。圖／新北市文化局提供

貢寮 歷史建築 傳承

延伸閱讀

古蹟變市集、變舞台很藝術 雲林全國古蹟日摘下東京、倫敦設計雙金

中原大學何黛雯獲傑出建築師 北一女光復樓等建築修復縫補土地記憶

文資保存新難關：財務規畫首入判例 文資審議淪為價格考量？

台北仁愛路上「小城門」曾是日本佛寺 曹洞宗大本山別院舊址改建青少年育樂中心

相關新聞

青年接班翻轉新莊廟街 今年新增5家特色老店擦亮招牌

新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，延續去年成果，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班，藉由市府計畫合作擦亮招牌，也為廟街商圈注入新氣象。即日起至31日，5家特色老店均推出限定優惠，邀請民眾感受新舊交融的老街魅力，品嘗在地經典好滋味。

動腦又懷舊 汐止秀峰社區銀髮族歡唱採茶相褒歌

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，每個星期三長輩們可以一起打麻將、唱唱歌，不但能動動腦還能放鬆心情，而這次則是邀請專業老師來教長輩們唱相褒歌，也就是採茶歌，有趣的歌詞內容，長輩說聽起來跟唱起來都很有意思。

汐止區厚德里老人共餐邁入14年 銀行獻愛心

汐止區厚德里老人共餐邁入第14年，每個星期三的午餐約會，志工媽媽們都會準備拿手好菜招待長輩，吸引上百位的長輩參加，所以鄰近的銀行業者也一起做愛心，今(12)日捐贈白米、醬油等物資提供共餐使用，還帶了水果來和長輩分享，現場也和警分局宣導防詐騙，讓長輩收獲滿滿。

雙溪綠寶南瓜日8/23登場 邀您漫遊山城體驗綠色文旅

深耕在地多年的「注腳雙溪」今年推出「雙溪綠寶．綠色文旅」系列活動，首場「雙溪南瓜日」將於8月23日登場，以雙溪在地小農優質南瓜為主題，規劃「吃南瓜、玩南瓜、走南瓜」三大深度體驗，邀請民眾搭乘火車走進雙溪山城，透過五感探索在地農產、人文故事與綠色生活。

瑞芳九份阿妹茶樓捐贈回收車 攜手守護九份山城環境

為協助提升環境服務量能，長期深耕九份的阿妹茶樓秉持「回饋地方」理念，今(12)日捐贈一輛資源回收車予新北市環保局瑞芳區清潔隊，以實際行動支持環境保護及地方公益，展現民間單位與環保局攜手守護家園的精神。

免費營養午餐不打折 陳偉杰：新北市府要做3件事嚴防品質鬆懈

新北市公立國中小全面免費營養午餐即將上路， 新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時指出，免費不代表品質可以打折，過去家長自費訂餐尚能透過「用腳投票」反映意見，全面免費後市府須擔起監督重任，莫讓團膳業者因缺乏競爭壓力降低供餐品質，要求市府要有「供餐品質稽核與淘汰機制」、「剩食追蹤檢討」及「在地小農採購比例」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。