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青年接班翻轉新莊廟街 今年新增5家特色老店擦亮招牌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班。今天成果發表，市長侯友宜（右二）逐一參觀展示，連連稱讚「阿爸煮呷」獨門秘製雞腿令人食指大動。記者林昭彰／攝影
新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班。今天成果發表，市長侯友宜（右二）逐一參觀展示，連連稱讚「阿爸煮呷」獨門秘製雞腿令人食指大動。記者林昭彰／攝影

新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，延續去年成果，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班，藉由市府計畫合作擦亮招牌，也為廟街商圈注入新氣象。即日起至31日，5家特色老店均推出限定優惠，邀請民眾感受新舊交融的老街魅力，品嘗在地經典好滋味。

市長侯友宜上午在成果發表會致詞表示，300多年歷史的新莊廟街是新北市重要文化資產，市府自113年推動「新莊百年風貌整合計畫」，其中青年局的「廟街特色店家再造示範計畫」導入品牌顧問與青年設計師協助老店再創新風貌，2年來已協助10家店進行品牌更新，很高興看到今年參與店家都是第二、三代傳人回鄉接班，期望藉由市府投入資源協助老店再造，讓更多年輕人願意留下來打拚，再創風華。

接著將持續串聯文化、經發等跨局處資源，透過文化活動、商圈行銷和街區環境改善，吸引更多人走進廟街，9月經發局將舉辦「潮月新莊」系列活動，屆時邀請大家一起來感受節慶時光，也為廟街注入新的經濟活力。

青年局長邱兆梅介紹，今年完成改造的5個店家皆為傳承二代以上的在地品牌。慈祐宮媽祖廟前的「德旺號」（原名「古早味鹹湯圓」）由來自彰化的姚德旺總鋪師於1951年創辦，以現做蝦捲、扁食、鹹湯圓飄香超過70年。這次透過店面改造及品牌視覺全面升級，讓傳承三代的好滋味以更年輕的形象延續。

廟街入口附近的「億德堂」中藥行（原名「天德堂」）創立於1974年，創辦人師承唐山國醫，目前傳至第二代，藥行保留傳統製造技藝、代客煎藥服務，重新設計店面和產品包裝，更推出特色養生飲品「蜜露桑葚果冰茶」等，吸引年輕人走進中藥行，認識紮根於台灣街頭巷尾的中藥材文化。

新泰路「和平壽桃」始於1976年，以販售中式糕餅點心起家，二代店主接班後開發「子母壽桃」為傳統祝壽文化打造新風貌。本次除重新整理品牌識別，亦開發麵龜、壽桃造型餅乾、復古竹籃禮盒等新商品，將傳統節慶糕點轉化為日常伴手禮，以祝福賦予傳統糕點新活力，極具國際化潛力。

位於新莊路與新泰路口、在地經營30年的滷味攤，目前由二代接班，更名為「新泰莊 健康滷味」，透過重新設計店面、招牌、菜單及增設冷藏櫃，向過路客展現店家對食材品質的堅持。

新豐街「阿爸煮呷」（原名「阿爸家豬高飯」）創立於1974年，由酒家菜大廚獨門秘製多道簡餐料理，讓在地人一再回訪；本次以「歲月鏟出的人生味」重新定位招牌餐點，並於外牆彩繪父女並肩揮鏟形象，象徵好味道將繼續傳承，吸引更多人走進店內品嘗美食。

即日起至31日，於「德旺號」消費滿200元並加購冷凍商品即現折20元；「億德堂」消費滿500元送養生飲品；「和平壽桃」消費滿500元贈紅龜粿餅乾或金元寶巧克力；「阿爸煮呷」任購招牌三呷之一贈滷蛋1顆；「新泰莊」消費滿200元送高麗菜1份。

慈祐宮媽祖廟前「古早味鹹湯圓」以現做蝦捲、扁食、鹹湯圓飄香超過70年，店面改造後更名為「德旺號」。記者林昭彰／攝影
慈祐宮媽祖廟前「古早味鹹湯圓」以現做蝦捲、扁食、鹹湯圓飄香超過70年，店面改造後更名為「德旺號」。記者林昭彰／攝影

新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班。今天成果發表，市長侯友宜（中）主持啟動儀式。記者林昭彰／攝影
新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班。今天成果發表，市長侯友宜（中）主持啟動儀式。記者林昭彰／攝影

「新泰莊」 健康滷味透過重新設計店面、招牌、菜單及增設冷藏櫃，向過路客展現店家對食材品質的堅持。記者林昭彰／攝影
「新泰莊」 健康滷味透過重新設計店面、招牌、菜單及增設冷藏櫃，向過路客展現店家對食材品質的堅持。記者林昭彰／攝影

「億德堂」中藥行創立於1974年，目前傳至第二代，重新設計現代化店面和產品包裝，希望吸引年輕人走進中藥行，認識紮根於台灣街頭巷尾的中藥材文化。記者林昭彰／攝影
「億德堂」中藥行創立於1974年，目前傳至第二代，重新設計現代化店面和產品包裝，希望吸引年輕人走進中藥行，認識紮根於台灣街頭巷尾的中藥材文化。記者林昭彰／攝影

新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班。今天成果發表，市長侯友宜（左三）逐一頒發獲選證明。記者林昭彰／攝影
新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班。今天成果發表，市長侯友宜（左三）逐一頒發獲選證明。記者林昭彰／攝影

「和平壽桃」始於1976年，二代店主接班後開發「子母壽桃」曾經申請專利，剝開大壽桃，裡面有許多小壽桃。記者林昭彰／攝影
「和平壽桃」始於1976年，二代店主接班後開發「子母壽桃」曾經申請專利，剝開大壽桃，裡面有許多小壽桃。記者林昭彰／攝影

青年 侯友宜 老街

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