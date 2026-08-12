斥5.3億打造瑞芳公共服務新地標 地政、衛生所新大樓獲金質獎

新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程，獲2026年「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎。新北市工務局長馮兆麟今率新工處長簡必琦及得獎團隊於市政會議獻獎。新大樓斥資約5.3億元興建，以瑞芳山城及採礦文化融入建築設計，預計2028年8月完工。

新北市長侯友宜表示，原瑞芳地政事務所於1967年落成，使用多年後不僅辦公及檔案儲存空間不足，經鑑定也是高氯離子建物，今年2月已完成拆除；鄰近的瑞芳區衛生所同樣面臨空間不足及改建需求，因此市府整合兩機關服務需求，將衛生所基地容積移轉至新建大樓基地，共同推動聯合辦公廳舍。

馮兆麟表示，新大樓以瑞芳山城地景為設計意象，建築量體採逐層退縮設計，減輕對道路及行人的壓迫感，並呈現層疊山稜輪廓；外牆則採具礦石質感的瓷磚，呼應瑞芳採礦文化，另導入垂直綠化、遮陽及節能減碳等設計。

簡必琦表示，新大樓總經費約5.3億元，規畫地下2層、地上8層，1至3樓為瑞芳區衛生所、4至7樓為瑞芳地政事務所。工程去年11月17日開工，目前持續施工，並已取得綠建築銀級、智慧建築合格級及建築能效一級標章。

馮兆麟指出，工程預計2028年8月完工，未來將整合門診、復健及早期療育等醫療衛生服務，以及登記、測量等地政業務，改善兩機關既有辦公及服務空間，民眾可在同一處辦理地政業務及使用醫療衛生服務。