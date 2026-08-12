摺紙船、旋轉木馬變陶藝 劉芳汝個展重現童年記憶

「陶瓷意象玩具－劉芳汝個展」即日起至9月6日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出，共展出28件作品。藝術家劉芳汝以1960至1980年代台灣生活記憶為創作主軸，從跳房子、大富翁、尪仔標等童年遊戲汲取靈感，結合造形陶藝、版畫、轉印等複合媒材，重新詮釋復古玩具與庶民生活記憶。

其中，「摺紙船」系列共13艘，以童年常見的紙船為起點，從白紙、電影海報到廣告傳單，都可能成為承載想像的小船。劉芳汝利用陶土塑造紙張摺痕，再結合紙平板轉印、PS版曬板鑲嵌、銅版蝕刻鑲嵌及手繪等技法，重現紙船的質感與歲月痕跡。

另一件「旋轉木馬」則以鮮明色彩及多元媒材營造童趣氛圍；「機會和命運」運用紙平板轉印結合陶土創作，將小丑及卡牌元素融入作品，象徵人生如同遊戲般充滿未知與各種可能。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，鼓勵藝術家以陶藝作為媒介，呈現多元文化及生活經驗。劉芳汝從生活記憶出發，將陶藝結合版畫、轉印等技法，把童年玩具及日常物件轉化為具有故事性的作品，也讓不同世代重新感受共同的成長記憶。

陶博館表示，展覽即日起至9月6日展出，另有「2026台灣國際陶藝雙年展」於3樓特展室展出，「構・築—許明香陶瓷雕塑個展」則在1樓陽光特展室展出，民眾可一併參觀。

「機會和命運」運用紙平版轉印結合陶土創作，將小丑及卡牌元素融入作品。記者張策／攝影

「陶瓷意象玩具－劉芳汝個展」即日起至9月6日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出。記者張策／攝影