快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

摺紙船、旋轉木馬變陶藝 劉芳汝個展重現童年記憶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「摺紙船」系列共13艘，以童年常見的紙船為起點，從白紙、電影海報到廣告傳單，都可能成為承載想像的小船。記者張策／攝影
「摺紙船」系列共13艘，以童年常見的紙船為起點，從白紙、電影海報到廣告傳單，都可能成為承載想像的小船。記者張策／攝影

「陶瓷意象玩具－劉芳汝個展」即日起至9月6日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出，共展出28件作品。藝術家劉芳汝以1960至1980年代台灣生活記憶為創作主軸，從跳房子、大富翁、尪仔標等童年遊戲汲取靈感，結合造形陶藝、版畫、轉印等複合媒材，重新詮釋復古玩具與庶民生活記憶。

其中，「摺紙船」系列共13艘，以童年常見的紙船為起點，從白紙、電影海報到廣告傳單，都可能成為承載想像的小船。劉芳汝利用陶土塑造紙張摺痕，再結合紙平板轉印、PS版曬板鑲嵌、銅版蝕刻鑲嵌及手繪等技法，重現紙船的質感與歲月痕跡。

另一件「旋轉木馬」則以鮮明色彩及多元媒材營造童趣氛圍；「機會和命運」運用紙平板轉印結合陶土創作，將小丑及卡牌元素融入作品，象徵人生如同遊戲般充滿未知與各種可能。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，鼓勵藝術家以陶藝作為媒介，呈現多元文化及生活經驗。劉芳汝從生活記憶出發，將陶藝結合版畫、轉印等技法，把童年玩具及日常物件轉化為具有故事性的作品，也讓不同世代重新感受共同的成長記憶。

陶博館表示，展覽即日起至9月6日展出，另有「2026台灣國際陶藝雙年展」於3樓特展室展出，「構・築—許明香陶瓷雕塑個展」則在1樓陽光特展室展出，民眾可一併參觀。

「機會和命運」運用紙平版轉印結合陶土創作，將小丑及卡牌元素融入作品。記者張策／攝影
「機會和命運」運用紙平版轉印結合陶土創作，將小丑及卡牌元素融入作品。記者張策／攝影

「陶瓷意象玩具－劉芳汝個展」即日起至9月6日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出。記者張策／攝影
「陶瓷意象玩具－劉芳汝個展」即日起至9月6日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出。記者張策／攝影

「旋轉木馬」以鮮明色彩及多元媒材營造童趣氛圍。記者張策／攝影
「旋轉木馬」以鮮明色彩及多元媒材營造童趣氛圍。記者張策／攝影

陶藝 童年記憶 鶯歌

延伸閱讀

「繞著地球跑」 世界風景人文攝影作品汐止國泰展出

曾是在世最貴畫家 國巨基金會出借霍克尼66件頂級藏品登場中美館

興大攜手科博館打造「鯨掘・骨語」特展 博物館展覽首度搬進大學

台灣藝術家前進多倫多夏日藝術節 探問當代議題

相關新聞

青年接班翻轉新莊廟街 今年新增5家特色老店擦亮招牌

新北市青年局推動「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，延續去年成果，今年再新增5家特色老店改造，全都是兒女回鄉接班，藉由市府計畫合作擦亮招牌，也為廟街商圈注入新氣象。即日起至31日，5家特色老店均推出限定優惠，邀請民眾感受新舊交融的老街魅力，品嘗在地經典好滋味。

動腦又懷舊 汐止秀峰社區銀髮族歡唱採茶相褒歌

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，每個星期三長輩們可以一起打麻將、唱唱歌，不但能動動腦還能放鬆心情，而這次則是邀請專業老師來教長輩們唱相褒歌，也就是採茶歌，有趣的歌詞內容，長輩說聽起來跟唱起來都很有意思。

汐止區厚德里老人共餐邁入14年 銀行獻愛心

汐止區厚德里老人共餐邁入第14年，每個星期三的午餐約會，志工媽媽們都會準備拿手好菜招待長輩，吸引上百位的長輩參加，所以鄰近的銀行業者也一起做愛心，今(12)日捐贈白米、醬油等物資提供共餐使用，還帶了水果來和長輩分享，現場也和警分局宣導防詐騙，讓長輩收獲滿滿。

雙溪綠寶南瓜日8/23登場 邀您漫遊山城體驗綠色文旅

深耕在地多年的「注腳雙溪」今年推出「雙溪綠寶．綠色文旅」系列活動，首場「雙溪南瓜日」將於8月23日登場，以雙溪在地小農優質南瓜為主題，規劃「吃南瓜、玩南瓜、走南瓜」三大深度體驗，邀請民眾搭乘火車走進雙溪山城，透過五感探索在地農產、人文故事與綠色生活。

瑞芳九份阿妹茶樓捐贈回收車 攜手守護九份山城環境

為協助提升環境服務量能，長期深耕九份的阿妹茶樓秉持「回饋地方」理念，今(12)日捐贈一輛資源回收車予新北市環保局瑞芳區清潔隊，以實際行動支持環境保護及地方公益，展現民間單位與環保局攜手守護家園的精神。

免費營養午餐不打折 陳偉杰：新北市府要做3件事嚴防品質鬆懈

新北市公立國中小全面免費營養午餐即將上路， 新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時指出，免費不代表品質可以打折，過去家長自費訂餐尚能透過「用腳投票」反映意見，全面免費後市府須擔起監督重任，莫讓團膳業者因缺乏競爭壓力降低供餐品質，要求市府要有「供餐品質稽核與淘汰機制」、「剩食追蹤檢討」及「在地小農採購比例」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。