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大稻埕夏日節8月15日壓軸 8分鐘煙火、無人機燈光秀

中央社／ 台北12日電

台北市觀傳局今天表示，「2026大稻埕夏日節」壓軸場即將在七夕前的週末15日晚上，以「蜘蛛人×台北意象」主題無人機燈光結合8分鐘煙火登場；周邊交管，建議搭乘大眾運輸工具。

觀傳局發布資訊提醒民眾，北市仲夏主力活動「2026大稻埕夏日節」壓軸場，這個週末的15日登場，只要從3號或5號水門進入河濱，就能移動到特別推薦的最佳觀賞點「4號水門舞台前方草地」，欣賞以「蜘蛛人×台北意象」主題的無人機燈光展演、8分鐘主題煙火，以及舞台演出，提早在悠閒的週末度過七夕情人節。

觀傳局也說，當晚7時到11時，周邊道路進行交通管制，並會視現場情況擴大管制範圍，因此提醒民眾不要為了看煙火，將車輛違停在高架道路路肩或其它禁停路段，進而影響交通安全，建議善用大眾運輸工具前往。

此外，觀傳局說，台北地下街「夏日浴衣祭」將在15、16日接棒登場，今年的主題為「常夏涼風」，從Y27、Y28的一號廣場到六號廣場，串聯多個廣場以主題花卉布置，舉辦音樂演出、文創市集、花卉展演、互動體驗等活動，台日文化交流活動也將登場，提供浴衣著付服務，不出國就能體驗日本夏日祭典氛圍。

大稻埕 煙火 無人機

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