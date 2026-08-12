新北捷運10周年 邁向四環八線

新北市捷運局成立十周年，昨在市府大廳辦「腳踏十地‧永續前行」紀念專書發布與十周年特展，回顧新北各大捷運路線從規畫、興建到通車的歷程。市長侯友宜表示，從過去「三環三線」推進至「三環六線」，如今再擘畫「四環八線」，新北捷運路網持續擴張，二○三五年目標將達一八九公里、一八二座車站，密度超越東京、首爾，成為帶動北北基桃千萬人口發展的火車頭。

侯友宜指出，在新北十六年從擔任副市長開始就見證捷運路線規畫，十年來在捷運局及工程團隊努力下，完成環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌及三鶯線，加上既有路線，新北捷運路網已達一○八公里、九○座車站，是全台捷運路網最長的都會區。

侯說，捷運工程不只興建一條交通廊道，更帶動整個城市風貌與產業經濟改變，新北位居北北基桃核心位置，要帶動千萬人口的大發展，須加速軌道建設，捷運建設速度不能慢，只能快。

新擘畫的「四環八線」，第四環串聯蘆洲、三重、五股、泰山、新莊塭仔圳、板橋，再銜接中和莒光站，是貫穿新北核心地帶的重要環線；另結合基隆捷運、新桃林線、中和光復等，完成四通八達軌道路網。

捷運局長李政安表示，為讓市民了解新北捷運發展歷程，十一日至廿二日在市府一樓大廳辦十周年特展，邀市民共同見證新北捷運十年蛻變與下一個十年願景。

侯友宜也宣布，配合即將開學及通勤需求，三鶯線八月十六日起，提前至上午六時至深夜十二時全時段免費，持續至試營運兩個月期滿。