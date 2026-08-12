老公寓等了20年 7599專案首例公辦都更簽約

台北市長蔣萬安推動都市更新「七五九九專案」，首件完成招商的「信義虎林街六十巷公辦都更案」昨簽約。蔣說，該案住戶整合意願高達百分之九十四點三，推動不易，是重要里程碑。

住戶表示，都更談了廿年，年紀愈來愈大，爬不動樓梯，希望透過公辦都更趕快有新家。

此案基地七七二坪，近捷運永春及松山站，為屋齡逾五十三年的四樓老舊公寓，百分之九十九為私有地。

實施者新潤建設董事長黃文辰表示，台北都更困境是容積不夠，且造價高昂，一般開發商不願意做，防災型都更提供最高百分之卅容積獎勵，能大幅增加重建價值，提升參與意願。

蔣萬安提到，三年前「七五九九專案」推出後，該案即提出申請，市府協助辦理建築規畫、財務試算及住戶意願調查。

都更後將蓋兩棟地上廿三層、地下五層建築，並取得低碳、綠建築、智慧建築及耐震等標章，也納入里鄰開放空間、無障礙設施，及水平、垂直綠化等設計。

住戶說，社區五十六戶、所有權人七十多人，多數想都更，談超過廿年，但建商意願不高，「七五九九」專案一出讓許多屋主態度改變，透過具公信力的公辦都更，盼趕快有新家。

蔣說，北市屋齡卅年以上建物逾七成，老舊住宅面臨耐震能力不足、缺乏電梯、不符全齡友善需求等困境。他上任第一年即推出「都更八箭」，近三年半，北市都更報核案件數達上任前八年的二點四倍，信維整宅、南機場單元五等陸續進入公告招商階段。