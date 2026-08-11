三鶯線免費試乘 侯友宜：16日起全時段營運

新北市長侯友宜今天表示，為了回饋市民，捷運三鶯線試營運將從8月16日起，擴大為全時段營運，免費試乘時間從上午6時起至晚上12時止。

新北市政府捷運工程局今年邁入10週年，今天在新北市府1樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」紀念專書發布記者會，同步設置10週年特展，展現市府推動軌道建設的豐碩成果與翻轉城市的決心。

侯友宜表示，新北捷運10週年專書，詳細記錄了一條捷運的誕生，如何從規劃圖紙上的虛線，一步步轉化為串起城市動脈的實線，築起400萬市民幸福抵家的承諾。

侯友宜表示，回首過去，新北捷運局自辦的淡海線、安坑線及三鶯線皆已完工通車，並交由新北捷運公司營運，繳出亮眼的成績單，為了回饋市民，三鶯線將從16日起，免費試乘時間延長為上午6時至晚上12時，全時段營運。

他表示，新北市7條路線施工齊發，是全台建設捷運路網最多的城市，更扮演帶動北台灣區域發展的強勁火車頭，從過去的「三環三線」進化成「三環六線」，再用「四環八線」擘劃新北未來。

新北捷運局長李政安表示，為讓市民更了解新北軌道建設，即日起至22日止，在市府1樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」特展，歡迎市民踴躍觀展，共同見證新北捷運10年來奮鬥歷程與精彩蛻變。