快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

三鶯線免費試乘 侯友宜：16日起全時段營運

中央社／ 新北11日電

新北市長侯友宜今天表示，為了回饋市民，捷運三鶯線試營運將從8月16日起，擴大為全時段營運，免費試乘時間從上午6時起至晚上12時止。

新北市政府捷運工程局今年邁入10週年，今天在新北市府1樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」紀念專書發布記者會，同步設置10週年特展，展現市府推動軌道建設的豐碩成果與翻轉城市的決心。

侯友宜表示，新北捷運10週年專書，詳細記錄了一條捷運的誕生，如何從規劃圖紙上的虛線，一步步轉化為串起城市動脈的實線，築起400萬市民幸福抵家的承諾。

侯友宜表示，回首過去，新北捷運局自辦的淡海線、安坑線及三鶯線皆已完工通車，並交由新北捷運公司營運，繳出亮眼的成績單，為了回饋市民，三鶯線將從16日起，免費試乘時間延長為上午6時至晚上12時，全時段營運。

他表示，新北市7條路線施工齊發，是全台建設捷運路網最多的城市，更扮演帶動北台灣區域發展的強勁火車頭，從過去的「三環三線」進化成「三環六線」，再用「四環八線」擘劃新北未來。

新北捷運局長李政安表示，為讓市民更了解新北軌道建設，即日起至22日止，在市府1樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」特展，歡迎市民踴躍觀展，共同見證新北捷運10年來奮鬥歷程與精彩蛻變。

三鶯線 侯友宜 免費

延伸閱讀

三鶯線試營運時間再擴大 16日起6時至24時全時段營運

侯友宜淡水行動治理 續推淡北道路淡海輕軌藍海線二期提升競爭力

淡水區大竹圍市場開工動土 打造新型態複合式市場

北市年度第3場免費移工健檢 8/16北車大廳登場

相關新聞

「新北小花終結者聯盟」出擊 號召千人除蔓護山林

為清除有「綠色癌症」之稱的外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，新北市農業局今天舉辦防治月啟動記者會，以「新北小花終結者聯盟」為號召，預計動員逾千名志工投入山林除蔓工作，串聯市府、區公所、市農會、青農聯誼會與眾多企業團體，公私協力守護新北山林生態。

昨辭今爆涉洩密案 蔣萬安團隊前發言人李政軒曝請辭原因：問心無愧

台中市政府秘書處今天爆出勞務採購洩密案，北市府昨請辭獲准的前發言人李政軒，今遭爆出因涉洩密案，以30萬元交保。李政軒今天也透過臉書表示，主動請辭，是為了能坦蕩地只代表自己、捍衛個人清白。他一向以最高道德與法律標準自我要求，問心無愧。

沈伯洋推圓夢基金、扶植新創產業 北市青年局：早已進行中

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦首場政見發表會，針對青年政策更提出城市圓夢基金、政府採購固定比例提供新創產業、AI探索方案。北市青年局表示，沈所提的青年政策遠景早已轉化為扎實的政策進行式。

「新北生活開箱中」8/14首播 侯友宜邀市民走進職人日常

新北市新聞局今舉辦新北市有線電視公用頻道（CH3）「新北生活開箱中」節目開播記者會，市長侯友宜與新北市13家有線電視業者代表一同出席，邀請市民從8月14日起，每周五中午12時跟著鏡頭走進新北各個工作場域，開箱不同新北職人的故事與日常。

新北捷運局10周年特展 侯友宜擘畫四環八線：超越東京、首爾

新北市捷運局成立10周年，今天在市府一樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」紀念專書發布與十周年特展，回顧新北各大捷運路線從規畫、興建到通車的歷程。新北市長侯友宜致詞表示，從過去「三環三線」推進至「三環六線」，如今再擘畫「四環八線」，新北捷運路網將持續擴張，2035年目標將達到189公里、182座車站，密度超越東京、首爾，成為帶動北北基桃千萬人口發展的火車頭。

疑點未釐清、橫向聯繫零分 北市2專案報告遭議會退回

台北市議會民政委員會今天針對「夏莉絲托嬰中心」及「監察院糾正連鎖速食業女性員工遭侵害」專案報告，不過，議員對兩案內容仍有許多疑問，不見跨局處聯繫，凡是推給中央要先制定SOP的態度。對此，第一召集人李芳儒要求退回兩份報告，再擇日專案報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。