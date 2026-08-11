汐止區橫科里門面大翻新 打造花圃提升社區環境

汐止區民權街一段與橫科路口的小公園是重要門面，尤其櫻花盛開時很美，但過去缺乏明確區隔，常遭人隨手亂丟垃圾，因此新北市議員白珮茹就協助爭取改善，由汐止區公所進場施作磚造花台將花圃做出區隔，後續也會植栽綠美化，讓環境更好。

新北市議員白珮茹表示，主要是在路口的花圃有種了櫻花，盛開時非常漂亮，在橫科里不管是上環東或是要進橫科地區，這裡算是一個門面，希望透過整理，再請公所經建課協助櫻花的整理，成為一個很美的景點，花圃整個做好之後，環境也會變的比較乾淨、容易維護，一個月的工期，也會在新做的花圃進行植栽，讓未來里長、志工更好維護，也要呼籲民眾要有公德心，因為詹里長有提到，很多人開車或走路經過就會隨手把垃圾往花圃丟，希望這次整理後，大家能一起愛護環境。

橫科里長詹清山說，民權街與橫科路口這裡是橫科里辦公處認養的小公園，之前差不多一、兩個月就要來拔一次草，再加上有人會隨手亂丟垃圾，所以就請議員白珮茹協助施作花圃，整個磚造的花台圍起來比較好維護，不然之前垃圾隨手一丟，環境很髒亂，現在花圃做起來，就不容易被亂丟垃圾，衛生環境會更好