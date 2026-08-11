淡水消防分隊興建動土 全新廳舍預計3年完工

為提升淡水地區救災救護能量，保障市民生命財產，新北市長侯友宜主持「淡水消防分隊興建工程」動土典禮，由於原有廳舍在消防車輛停放、救災設備及人員應勤空間等已不符現今需求，市府預計興建現代化廳舍，以完善執勤及訓練環境外，並規劃30戶職務宿舍供消防同仁使用。

這次預計興建地上7層、地下2層的新廳舍，總樓地板面積約1,855.69坪的智能化消防分隊及職務宿舍，建置AI智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓人員可以提早20秒出勤，在秒秒必爭的時間提供即時救災救護服務，更設計可連續72小時不間斷給水及送電，提供完善的執勤及訓練環境，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築及智慧建築。

侯友宜市長強調「安全」是市民的最基本需求，期許所有消防弟兄在進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民，提供市民安居樂業新環境。