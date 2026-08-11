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「繞著地球跑」 世界風景人文攝影作品汐止國泰展出

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「繞著地球跑」攝影聯展展出到8月底，邀請大家一起來感受世界美景。圖／觀天下有線電視提供
「繞著地球跑」攝影聯展展出到8月底，邀請大家一起來感受世界美景。圖／觀天下有線電視提供

汐止國泰醫院的藝文中心又有新的展覽，這次的主題是「繞著地球跑」世界各地風景人文攝影聯展，由汐止社大以及基隆大地攝影研究會共同展出，是學員們到德國、挪威、日本以及台灣等世界各地去玩的時候，拍下的一張張美麗照片，結合攝影技巧，透過鏡頭帶大家看世界各國美景。

這次參展的40多幅攝影作品，涵蓋德國、挪威、瑞士、捷克、日本以及台灣等世界各地的自然風光與人文風情，學員們將自己的旅遊足跡結合專業攝影技巧，運用精準的光影捕捉與構圖，記錄下各國獨特的地理景觀與文化特色，展出作品不僅呈現出豐富的視覺層次，更將各地人文歷史的溫度真實傳遞。

市政顧問廖正良表示，攝影是記憶的回顧，也是生活的點點滴滴，更是歷史的見證，國泰醫院來汐止已經20年，這個藝文平台當時是國泰醫院提供場地，到現在也19年了，感謝國泰提供平台，讓愛好攝影的好朋友有一個展示的場所，並且營造溫馨且具文化氣息的療癒空間，為前來就醫或探病的民眾及社區居民，帶來一場心曠神怡的視覺盛宴。

汐止國泰藝文中心策展人黃福松提到，這次以「繞著地球跑」世界各地風景人文攝影聯展為主題，由汐止社區大學與基隆大地攝影研究會攜手合作展出，因為他們在去年12月份有來參加汐止國泰20週年院慶的展覽，這次再邀請他們來展出，此次展覽匯集了學員在旅途中捕捉的精彩瞬間，希望透過一張張動人的照片，療癒大家的身心靈。

學術主委吳孟和說，「繞著地球跑」就是同學們到世界各地人文風景為主，參展的作品幾乎含括全世界各地，有人文、景觀、日出、夕陽，都蠻漂亮，也有不少是在台灣拍的。

基隆大地攝影研究會長吳志忠指出，所有參展的作品都是世界各地，當然也包括台灣本地，還有大家出國去玩，認為精彩的照片拿出來展覽，自己也有提供作品，包括2年前在布拉格廣場早上的時候看到斜光就拍下來，另外一幅則是在德國的國王湖，在船上經過碼頭時，拍下了照片，風景很漂亮。

這次「繞著地球跑」攝影聯展，在汐止國泰醫院藝文中心展出，時間一直到8月底，邀請大家一同透過鏡頭優遊世界、細細品味異國美景，感受攝影藝術帶來的靈感與放鬆。

汐止 國泰 國泰醫院

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