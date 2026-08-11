「新北小花終結者聯盟」出擊 號召千人除蔓護山林

為清除有「綠色癌症」之稱的外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，新北市農業局今天舉辦防治月啟動記者會，以「新北小花終結者聯盟」為號召，預計動員逾千名志工投入山林除蔓工作，串聯市府、區公所、市農會、青農聯誼會與眾多企業團體，公私協力守護新北山林生態。

小花蔓澤蘭被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，因生長與繁殖速度驚人，其藤蔓會迅速大面積攀附樹木及灌木，覆蓋植物枝葉，阻礙光合作用，最終導致原生植物生長衰弱甚至死亡，對森林生態及原生植物造成嚴重威脅。

新北市響應農業部林業及自然保育署訂定每年8月15日至9月15日的「小花蔓澤蘭防治月」，號召民間單位協助，以實際行動向「綠癌」宣戰。

農業局指出，維護台灣原生植物及森林生態需要全民共同參與，今年「小花終結者聯盟」防治區域擇定8處重點場域，包含林口老公崎步道、林口頂福巖森林步道、新店新北市農會文山農場、新店和美山、汐止翠湖登山步道場、八里榕爺黃金筍農場、石碇三才靈芝農場以及石門阿里磅生態休閒農場。

除蔓行動結合環境教育、生態導覽，集合農業志工、企業團體、獅子會、扶輪社及地方社區的力量，將生硬的移除工作轉化為全民參與的生態守護行動。

農業局長諶錫輝表示，小花蔓澤蘭防治工作不能只停留在單向「移除」，更要重視長遠的「復育」，今年在全面投入移除工作之餘，將同步於適合復育的區域種植原生樹苗，藉此恢復植被覆蓋與森林韌性，阻斷外來入侵植物再次蔓延的機會，讓山林重新恢復健康的生態循環。

移除外來入侵種不僅是捍衛在地生態，更是響應聯合國永續發展目標（SDG15）保育陸域生態的具體實踐，歡迎各界企業團體與民眾踴躍加入「新北小花終結者聯盟」及參加清除活動，一起保育生態永續經營與落實公民科學家精神。有興趣加入之個人或團體，可打電話02-29603456轉3122洽詢李先生。

小花蔓澤蘭生長與繁殖速度驚人，其藤蔓會迅速大面積攀附樹木及灌木，覆蓋植物枝葉，阻礙光合作用，最終導致原生植物生長衰弱甚至死亡，對森林生態及原生植物造成嚴重威脅。圖／新北市農業局提供