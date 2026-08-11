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「韓國藝匠」消費爭議 北市已接獲93件申訴案

中央社／ 台北11日電

標榜韓式婚紗「韓國藝匠」疑無預警停業，台北市政府統計至今天下午共接獲93件消費爭議申訴案，申訴內容包含服裝租借、攝影與造型服務等4類，申訴案金額超過500萬餘元。

台北市法務局昨晚以資料說明，「韓國藝匠」疑無預警停業引消費爭議，消保官赴台北門市稽查，負責人未出面，員工表達租約到今天且無法代表公司發言。

法務局今天提供文字資訊提到統計下午3時，已接獲93件「韓國藝匠」消費爭議申訴案。經查台北門市地址設有易韓公司及嘉豪國際公司，代表人為鄭姓負責人。

法務局表示，檢視此案消費申訴內容，受影響未履約商品與服務項目包含4類，在服裝租借部分，包含拍照與宴客所需婚紗、西裝及親友禮服。攝影與妝造，如平面攝影、側拍錄影、新娘秘書等造型服務。

此外，影像與實體成品部分，包含原始毛片、精修電子檔，及相框與謝卡等周邊。加購與客製專案有新秘試妝、媽媽妝造加購等及全家福拍攝等合約。

法務局表示，申訴金額包含從1600元至5000元的預約訂金，及10萬元至26萬餘元的高額婚紗包套與加購費用。目前申訴案包含已記載及已支付與主張退款金額合計超過500萬元。

法務局指出，業者疑惡性倒閉是否涉犯詐欺等刑事罪嫌，已通報主管機關台北市商業處向業者瞭解營運情形，並函北市刑事警察大隊介入調查，將視商業處調查與業者回應後評估是否由請消保團體協助提團體訴訟。

商業處以文字提到，昨天與今天電洽此店皆無人接聽，並依消保法調查也依行政程序法在今天函請「韓國藝匠」限期在18日前提出說明，如未回復將視為規避或拒絕，會依消保法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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