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萬里區圓潭溪也能玩SUP！ 宛如划入熱帶雨林

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
圓潭溪流相當平穩，適合SUP初體驗與親子同樂。圖／紅樹林有線電視提供
圓潭溪流相當平穩，適合SUP初體驗與親子同樂。圖／紅樹林有線電視提供

依山傍海的萬里區，今年2026年的海線旅遊除了首度推出「萬里旅行能量圖鑑」，更在圓潭溪上示範立式划槳的活動遊程。圓潭溪以平穩為最大特色，加上沿途像極了熱帶雨林的風光，讓民眾雖然是在北台灣旅遊，卻有彷彿置身國外熱帶雨林觀光的樂趣。

萬里區長黃雱勉說，圓潭溪以溪流平穩為最大特色，加上深度夠卻又不會太深，還有沿途的溪岸風光像極了熱帶雨林，只要在教練的輕鬆行前說明後，新手也可以輕鬆的體驗SUP水上運動的樂趣。

因為北海岸冬天一到東北季風吹拂，海上活動幾乎是沒有辦法進行。為了要讓民眾一年四季來到萬里都可以體驗SUP水上運動的樂趣，選擇風景優美與相較大海來的平穩的圓潭溪推薦給民眾。不僅如此，圓潭溪的沿途風光，還像極了熱帶雨林，營造一個在萬里就可以欣賞國外景致的感受。

萬里區長黃雱勉再指出，這場活動不少親子都穿上救生衣上板體驗，也由於圓潭溪流相當平穩，因此輕輕划槳就可以順流而下，而逆流返航也不會太過吃力，相當適合SUP初體驗與親子同樂，而圓潭溪的SUP水上活動，也為2026年萬里海線旅遊增添了一大亮點，讓民眾來到萬里輕鬆深度旅遊。

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