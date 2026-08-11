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石門區園藝課撫慰長輩心靈 逆轉植栽最引發共鳴

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
逆轉勝代表著植物受地心引力向下生長的過程中也努力的向上攀升。圖／紅樹林有線電視提供
逆轉勝代表著植物受地心引力向下生長的過程中也努力的向上攀升。圖／紅樹林有線電視提供

綠色植栽除了可以用來美化環境，還可以療癒身心讓長輩延緩失能。在石門尖鹿馨窩關懷據點裡，今年透過園藝輔療課程，讓長輩在動手做與照顧植物的過程中，延緩失能並且療癒身心。此次在第12堂課的結業式上，長輩們都拿出了自己最喜愛的作品，其中一項名為逆轉勝的植栽最引發長者們的共鳴。

預防延緩課程講師李淑敏說，逆轉勝代表著植物受地心引力向下生長的過程中也努力的向上攀升，希望長輩看到植物的堅韌，也可以多運動，延緩失能。

逆轉勝植栽其實就是將寶特瓶作為花器，不過植物卻是種在下方較小開口的瓶口處。不少長輩在做這個作品時都認為應該不會養活，沒想到竟然還真的成功了，如此也讓長輩感受到植物的生氣與堅韌。

石門尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬表示，尖鹿馨窩今年以自我覺察作為帶領長輩活動的最大重點，因此不論是哪一堂課，都鼓勵長輩在手作或是運動以及學習的過程中分享自我的感受。而這堂園藝輔療課，讓長輩將植物與許多的生命經驗連結，也在照顧植栽的過程中，獲得了許多的正向，為銀髮生活增添更多的色彩與樂趣。

石門 長輩 園藝

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