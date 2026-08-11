沈伯洋推圓夢基金、扶植新創產業 北市青年局：早已進行中

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦首場政見發表會，針對青年政策更提出城市圓夢基金、政府採購固定比例提供新創產業、AI探索方案。北市青年局表示，沈所提的青年政策遠景早已轉化為扎實的政策進行式。

青年局指出，近年推動海外實習，讓台北青年透過實習掌握國際產業脈動，範疇涵蓋公共治理、學術研究、AI與數位科技、創新創業、ESG永續、農業生態、生醫工程及行銷設計等8大領域，提供從文科到理科的全光譜機會，更主動把世界引進來，青攜手哈佛、普林斯頓、賓州大學、早稻田及南洋理工等世界名校，提供國際學生至北市府實習讓全球頂尖學子想法直接與市府團隊交流。

青年局表示，留學也提供完善留學免息貸款，有效減輕出國求學的財務負擔；對於參與國際競賽、展演及大型會議的優秀青年，市府也提供相關補助，成為青年登上國際舞臺最堅實的後盾，持續落實「讓台北青年走出去、讓世界青年進臺北」的政策目標。

青年局提到，透過「青年職涯培力及創業活動補助」支持青年創業，更透過策展單位互惠與主動辦理市集，提供青年創業家免費設攤，兩年來市集相關活動已為攤商免費集客超過40萬人次，直接將青創商品精準推向市場；此外，也提供青年創業貸款利息補貼，實質減輕創業初期的資金壓力。

對於AI工具補助，青年局表示，結合23家企業推出40門AI主題課程，更率全國之先全額補助在學及應屆畢業青年的AI工具訂閱費用，持續支持青年善用先進工具提升學習與職涯競爭力，打造具備AI應用能力的即戰力人才。