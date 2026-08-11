「新北生活開箱中」8/14首播 侯友宜邀市民走進職人日常

新北市新聞局今舉辦新北市有線電視公用頻道（CH3）「新北生活開箱中」節目開播記者會，市長侯友宜與新北市13家有線電視業者代表一同出席，邀請市民從8月14日起，每周五中午12時跟著鏡頭走進新北各個工作場域，開箱不同新北職人的故事與日常。

侯友宜表示，新北可說是一座「移民城市」，來自不同地方的人選擇在新北落地生根，也帶來多元的生活樣態與經驗。透過公用頻道深入這些職人的工作現場與生命故事，讓市民了解他們如何在新北發展專業、實踐所長，也呈現新北多元、包容且充滿生命力的城市樣貌。

新北市新聞局長李利貞指出，「新北生活開箱中」共邀請10組新北職人，橫跨教育、傳統工藝、文化資產、海洋文化與生活美學等領域。首集將介紹長年投入廟宇彩繪創作的傳統彩繪保存者蔡龍進，接下來每一集都將從工作日常出發，記錄職人在各自領域的投入與堅持，讓觀眾進一步了解這些工作背後的專業與故事。

未來陸續推出來自尼泊爾的頌缽放鬆師嘎瑪臣周、古生物科教規劃師陳泑君、霓虹燈管職人李佳蓉、獨木舟冒險家李清榕、國立台灣圖書館圖書修復師團隊、來自德國的輔仁大學織品服裝學系創辦人羅麥瑞教授、台北港引水人吳天壽、推廣貢寮海女文化的卯澳社區發展協會及手工製墨師陳俊天等。

新聞局補充，公用頻道（CH3）是屬於市民的公共平台，新北市13家有線電視系統業者成立「新北市公用頻道活化運用委員會」，共同推動公用頻道活化與發展。新聞局也持續輔導有線電視業者落實公用頻道經營，透過節目製播及內容充實，提升公用頻道品質及使用效益。

《新北生活開箱中》自8月14日起，每周五中午12時於新北市13家有線電視公用頻道（CH3）、「我的新北市」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、TVBS News YouTube頻道與TVBS新聞網同步播出，另於每周六及隔周三中午12時於CH3重播。