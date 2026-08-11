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議員追李政軒辭職時間軸 北市府：配合調查後請辭

中央社／ 台北11日電

台北市政府前發言人李政軒涉中市府秘書處勞務採購洩密等案，北市府10日公布李政軒因生涯規劃請辭，民進黨議員簡舒培、許淑華質疑市府蓋牌，北市府回應，李政軒配合檢調調查至7日，當天返回台北後主動請辭獲准。

台中地檢署偵辦李政軒等人涉及台中市政府秘書處勞務採購洩密等案，日前帶回被告偵辦，其中李政軒以新台幣30萬元交保。北市政昨天發布文字，李政軒因個人生涯規劃，已請辭獲准。

民進黨台北市議員許淑華今天在臉書（Facebook）發文提到，關於李政軒涉洩密案，市長蔣萬安真的不知情嗎，應說明何時得知此案。

許淑華說，8月6日中檢搜索中市府秘書處。北市府10日宣布李政軒請辭獲准，理由是「個人生涯規劃」。案情隔天曝光，外界才知真正的原因。搜索在前、請辭在後，但北市府昨天卻輕描淡寫稱李請辭原因是個人生涯規劃。

許淑華表示，蔣萬安事前到底知不知情。不知情代表北市府的人事與危機掌握完全失靈；若知情卻用「個人生涯規劃」帶過，就是市府隱瞞。北市府的誠信不是市長個人的事而是攸關200多萬名市民，她尊重司法調查由檢方查清楚，但北市府應說明市長及相關人員何時知悉，這是市長的責任。

民進黨台北市議員簡舒培在臉書貼文，李政軒是否犯罪，尊重司法調查，但蔣市府有無隱匿資訊及北市府的資訊安全有無風險，蔣萬安必須說清楚，別再拿「生涯規劃」蓋牌。市府應公布8月6日至10日的時間軸，並立即啟動內部清查，給台北市民一個交代。

北市府今天透過文字回應，李政軒配合檢調調查至8月7日，當天返回台北後就主動請辭並獲准。且此案涉及李在6年前任職台中市期間的事，基於偵查不公開，北市府無從主動就案情對外說明，並再度呼籲檢調勿枉勿縱，若查無不法，應儘速還給當事人應有的清白。

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