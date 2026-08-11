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「2026台北非常Live！」 27展演點78場接連登場

中央社／ 台北11日電

台北文化局今天表示，2026潮台北TRENDY TAIPEI系列活動的「2026台北非常Live！」，8月1日展開至9月6日，共27處展演場所、78場演出，橫跨爵士、流行、搖滾等多元類別。

文化局並彙整「2026台北非常Live！」特色，首先是齊聚重量級爵士名家，包含黑鳥咖啡BlackbirdCoffee推出2場重量級爵士演出，即8月2日由曾獲2座金曲獎、7座金音獎肯定的薩克斯風演奏家謝明諺，率領爵士四重奏演出，8月13日則由台灣鼓王、金音創作獎傑出貢獻獎得主黃瑞豐帶來爵士三重奏。

其次是拉丁風情與爵士搖擺，EZ5將於8月14日推出「跳動的里約節奏」，由拉丁音樂團隊以手風琴、吉他及巴西鈴鼓營造濃厚南美風情；China Pa則於8月19日推出「Happy Valentine's Day Taipei」，由歌手安蔡攜手Swing Dance Maxi Kingdom，演唱爵士、演出搖擺舞。

再者是國際樂團接力登台，包含微風廣場的MOONDOG，將在8月21日邀請日本人氣創作樂團Wisteria與香港樂團晚安莉莉同台演出；PIPE LiveMusic則於9月4日安排加拿大Dream Pop/Shoegaze新生代樂團The Neverminds亞洲巡演首站。

此外，還有SMEXY音樂餐廳於8月21日推出「80'Rock & Soul」，由9名歌手搭配五人組Smexy LiveBand，以K-Pop及唱跳演出展現舞台魅力。

9月5日，MAJI集食行樂舞台將舉辦免費入場的「山海電音派對」，由DJ汝妮與Kanatal文化樂舞團結合電子音樂及原住民族文化，融合音樂、市集與文化，打造夜間派對。8月7日公館水岸廣場水管樂隊live band也免費演出。

最後是9月6日，吾家音樂展演空間將推出「民歌轉韻韻來新唱」，為今年活動畫下溫暖句點。

台北 爵士 文化局

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