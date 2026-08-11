新北捷運局10周年特展 侯友宜擘畫四環八線：超越東京、首爾

新北市捷運局成立10周年，今天在市府一樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」紀念專書發布與十周年特展，回顧新北各大捷運路線從規畫、興建到通車的歷程。新北市長侯友宜致詞表示，從過去「三環三線」推進至「三環六線」，如今再擘畫「四環八線」，新北捷運路網將持續擴張，2035年目標將達到189公里、182座車站，密度超越東京、首爾，成為帶動北北基桃千萬人口發展的火車頭。

侯友宜致詞指出，在新北市16年從擔任副市長開始就見證捷運路線規畫，這10年來在捷運局及所有工程團隊努力下，完成了環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌及三鶯線，加上既有路線，新北捷運路網已達108公里、90座車站，是全台捷運路網最長的都會區。

侯友宜說，捷運工程不只興建一條交通廊道，更帶動整個城市風貌與產業經濟改變，新北位居北北基桃核心位置，要帶動千萬人口的大發展，就必須加速軌道建設，因此捷運「速度不能慢，只能快」。

侯友宜表示，新擘劃的「四環八線」，第四環串聯蘆洲、三重、五股、泰山、新莊塭仔圳、板橋，再銜接中和莒光站，形成貫穿新北核心地帶的重要環線；另結合基隆捷運、新桃林線、中和光復等，完成四通八達的軌道路網。

侯友宜也點名捷運局長李政安，自己是最後一年擔任新北市長，但捷運局長「還有很多年」要繼續為新北努力，前10年已「腳踏實地」，下一個10年要持續奮鬥，希望所有捷運局與監造、施工單位一起為新北打造更完整的軌道建設。

李政安表示，為讓市民了解新北捷運發展歷程，11日至22日在市府1樓大廳舉辦十周年特展，透過「腳踏十地」回顧捷運10年歷程、「永續前行」收藏城市捷運故事，並搭配互動遊戲及打卡活動，邀請市民共同見證新北捷運10年的蛻變與下一個10年的願景。

侯友宜稍早也在會場宣布，三鶯線免費試營運時間目前是上午8時至晚間10時，配合即將開學及更多通勤需求，8月16日起將提前至上午6時至深夜12時的全時段免費試營運，持續至試營運兩個月期滿。