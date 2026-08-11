「科技新體驗・新北產業未來式」 8/25登場

照片取自新北市政府

因應AI、物聯網（IoT）、大數據及智慧感測等科技技術快速發展，帶動運動科技與健康照護產業加速創新。新北市政府持續推動科技應用與產業轉型，將於8月25日舉辦「科技新體驗・新北產業未來式」活動，集結21家企業展出AI應用、智慧健康與沉浸式科技等最新技術，並邀請產業專家進行專題分享，探索科技融入生活的無限可能，歡迎企業及民眾共襄盛舉，共同促進新北產業創新的發展。

經發局表示，本次活動以「AI智慧應用」、「智慧健康生活」及「沉浸互動體驗」為三大主軸，規劃論壇分享、科技展示及跨域交流等內容，展現科技如何融入運動、健康及日常生活。本次活動邀集21家科技創新企業參展，展示最先進的AI應用與智慧健康技術，包括「佐臻」展示AR智慧眼鏡、「睿力智能」提供結合數據分析的智慧健身訓練、「華擎科技」AI 解決方案與智慧醫療復健互動平台、「技嘉科技」展示高效能電競筆電結合互動健身，以及「廣穎電通」展出 CreatePro 智慧儲存設備系列等，透過實際展示與體驗，讓參與者近距離掌握科技創新應用，促進企業間跨域交流與合作。

此外，活動現場也將設置多項互動體驗，其中包括新北市政府教育局打造的「無人機足球體驗場」，結合無人機飛行操控與足球競技，呈現科技教育與運動應用的創新成果。民眾可透過實際操作，體驗無人機科技與運動結合的樂趣，也看見科技教育從校園人才培育延伸至產業應用的多元發展。

經發局說明，除了企業展示與互動體驗外，活動當天也安排9位專家及企業領袖分享最新運動科技、智慧健康及AI應用的發展趨勢，主題涵蓋「智慧運動・產業升級」、「服務轉型・價值再造」與「科技賦能・行動革新」等，講者包括博晶醫電董事長郭信甫、國家運動科學中心執行長趙遠宏、全越運動事業總經理陳杰成、貝思沛拉棒球學校創辦人謝秉恆、亞仕達科技董事長黃紹綸、易正智慧健康總經理劉俊鑫、喬思齊科技執行長黃子豪、睿力智能運動執行長邱煜程、健談股份有限公司董事長林鈺軒等，從產業實務與科技應用角度，分享新技術如何導入運動及健康服務，開拓產業創新與未來商機。

「科技新體驗・新北產業未來式」將於115年8月25日在新板希爾頓酒店1樓吉祥廳，活動免費參加，誠摯邀請企業代表、產業界人士，以及對運動科技、智慧健康與AI創新應用有興趣的民眾踴躍報名，親身體驗智慧穿戴、AI健康應用及無人機足球等創新科技，與產業專家交流，共同探索健康科技的未來。活動即日起開放報名，歡迎至活動報名頁面報名。

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