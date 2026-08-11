快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「科技新體驗・新北產業未來式」 8/25登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

因應AI、物聯網（IoT）、大數據及智慧感測等科技技術快速發展，帶動運動科技與健康照護產業加速創新。新北市政府持續推動科技應用與產業轉型，將於8月25日舉辦「科技新體驗・新北產業未來式」活動，集結21家企業展出AI應用、智慧健康與沉浸式科技等最新技術，並邀請產業專家進行專題分享，探索科技融入生活的無限可能，歡迎企業及民眾共襄盛舉，共同促進新北產業創新的發展。

經發局表示，本次活動以「AI智慧應用」、「智慧健康生活」及「沉浸互動體驗」為三大主軸，規劃論壇分享、科技展示及跨域交流等內容，展現科技如何融入運動、健康及日常生活。本次活動邀集21家科技創新企業參展，展示最先進的AI應用與智慧健康技術，包括「佐臻」展示AR智慧眼鏡、「睿力智能」提供結合數據分析的智慧健身訓練、「華擎科技」AI 解決方案與智慧醫療復健互動平台、「技嘉科技」展示高效能電競筆電結合互動健身，以及「廣穎電通」展出 CreatePro 智慧儲存設備系列等，透過實際展示與體驗，讓參與者近距離掌握科技創新應用，促進企業間跨域交流與合作。

此外，活動現場也將設置多項互動體驗，其中包括新北市政府教育局打造的「無人機足球體驗場」，結合無人機飛行操控與足球競技，呈現科技教育與運動應用的創新成果。民眾可透過實際操作，體驗無人機科技與運動結合的樂趣，也看見科技教育從校園人才培育延伸至產業應用的多元發展。

經發局說明，除了企業展示與互動體驗外，活動當天也安排9位專家及企業領袖分享最新運動科技、智慧健康及AI應用的發展趨勢，主題涵蓋「智慧運動・產業升級」、「服務轉型・價值再造」與「科技賦能・行動革新」等，講者包括博晶醫電董事長郭信甫、國家運動科學中心執行長趙遠宏、全越運動事業總經理陳杰成、貝思沛拉棒球學校創辦人謝秉恆、亞仕達科技董事長黃紹綸、易正智慧健康總經理劉俊鑫、喬思齊科技執行長黃子豪、睿力智能運動執行長邱煜程、健談股份有限公司董事長林鈺軒等，從產業實務與科技應用角度，分享新技術如何導入運動及健康服務，開拓產業創新與未來商機。

「科技新體驗・新北產業未來式」將於115年8月25日在新板希爾頓酒店1樓吉祥廳，活動免費參加，誠摯邀請企業代表、產業界人士，以及對運動科技、智慧健康與AI創新應用有興趣的民眾踴躍報名，親身體驗智慧穿戴、AI健康應用及無人機足球等創新科技，與產業專家交流，共同探索健康科技的未來。活動即日起開放報名，歡迎至活動報名頁面報名。

聚傳媒

新北 科技 照片

延伸閱讀

大專資訊應用競賽創新報名開跑 聚焦資安、AI

虎科大AI新秀培訓班開訓 劉建國試駕百萬無人機為新秀啟航

2026「臺北永續競爭力論壇」8/21松菸登場！論壇、展覽亮點一次看 全民解鎖淨零超能力

AI無人機、機器人一次學 嘉縣科技夏令營開放報名冠軍抱回萬元獎金

相關新聞

「新北小花終結者聯盟」出擊 號召千人除蔓護山林

為清除有「綠色癌症」之稱的外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，新北市農業局今天舉辦防治月啟動記者會，以「新北小花終結者聯盟」為號召，預計動員逾千名志工投入山林除蔓工作，串聯市府、區公所、市農會、青農聯誼會與眾多企業團體，公私協力守護新北山林生態。

昨辭今爆涉洩密案 蔣萬安團隊前發言人李政軒曝請辭原因：問心無愧

台中市政府秘書處今天爆出勞務採購洩密案，北市府昨請辭獲准的前發言人李政軒，今遭爆出因涉洩密案，以30萬元交保。李政軒今天也透過臉書表示，主動請辭，是為了能坦蕩地只代表自己、捍衛個人清白。他一向以最高道德與法律標準自我要求，問心無愧。

沈伯洋推圓夢基金、扶植新創產業 北市青年局：早已進行中

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦首場政見發表會，針對青年政策更提出城市圓夢基金、政府採購固定比例提供新創產業、AI探索方案。北市青年局表示，沈所提的青年政策遠景早已轉化為扎實的政策進行式。

「新北生活開箱中」8/14首播 侯友宜邀市民走進職人日常

新北市新聞局今舉辦新北市有線電視公用頻道（CH3）「新北生活開箱中」節目開播記者會，市長侯友宜與新北市13家有線電視業者代表一同出席，邀請市民從8月14日起，每周五中午12時跟著鏡頭走進新北各個工作場域，開箱不同新北職人的故事與日常。

新北捷運局10周年特展 侯友宜擘畫四環八線：超越東京、首爾

新北市捷運局成立10周年，今天在市府一樓大廳舉辦「腳踏十地‧永續前行」紀念專書發布與十周年特展，回顧新北各大捷運路線從規畫、興建到通車的歷程。新北市長侯友宜致詞表示，從過去「三環三線」推進至「三環六線」，如今再擘畫「四環八線」，新北捷運路網將持續擴張，2035年目標將達到189公里、182座車站，密度超越東京、首爾，成為帶動北北基桃千萬人口發展的火車頭。

疑點未釐清、橫向聯繫零分 北市2專案報告遭議會退回

台北市議會民政委員會今天針對「夏莉絲托嬰中心」及「監察院糾正連鎖速食業女性員工遭侵害」專案報告，不過，議員對兩案內容仍有許多疑問，不見跨局處聯繫，凡是推給中央要先制定SOP的態度。對此，第一召集人李芳儒要求退回兩份報告，再擇日專案報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。