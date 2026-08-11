三重河濱「水花雙重奏」熱鬧登場

照片取自新北市政府

盛夏酷暑來襲，想出門透透氣又怕無處消暑？新北市三重淡水河畔沿線的仙丹花與朱槿正值盛開期，鮮紅豔麗的花朵點綴翠綠步道，為河濱繪上一幅繽紛盎然的夏日畫卷。此外，新開幕的「三重花漾水樂園」更是魅力難擋。邀請廣大市民朋友一邊漫步欣賞花景、一邊痛快玩水，解鎖今年盛夏最 Chill 的河濱休閒體驗！

新北市政府高灘地工程管理處表示，三重淡水河畔沿線景致宜人，一朵朵鮮紅朱槿錯落於綠意植栽間，散發濃濃的熱帶度假風情；步道旁火紅綻放的仙丹花更是毫不遜色，展現昂揚生機，民眾不論是晨間健走、午後騎乘自行車，隨手一拍都能捕捉優雅的花景畫面。賞花之餘，絕不能錯過重頭戲——近期熱鬧登場的「三重花漾水樂園」，多元豐富的親水設施能讓大小朋友瞬間透心涼，享受「眼睛賞花、身體消暑」的一站式雙重樂趣。

高灘處處長黃裕斌說明，新北河濱公園持續優化市民休閒體驗，除了推薦民眾走訪河畔欣賞盛開的仙丹花與朱槿、前往「三重花漾水樂園」打水仗消暑外，周邊亦備有籃球場、足球場、網球場等多項運動設施，適合全家大小動起來，享受兼具生態、運動與親水的全方位河濱魅力。

高灘處特別提醒，盛夏戶外活動請民眾務必做好防曬、防蚊措施並適時補充水分；暢玩親水設施與賞花時，也請遵循園區安全規範並愛護自然環境，做到「不採摘花朵、不攀折植栽、不亂丟垃圾」。這個夏天，就帶著全家人來到新北三重河濱，漫步賞花、暢玩花漾水樂園，享受最嗨、最清涼的夏日好時光。

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