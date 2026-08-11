林口、樹林居民注意 部分路段8/13起銑鋪封閉

照片取自新北市政府

為提升道路品質，新北市政府養工處將於8月13日起，陸續辦理林口區文化北路二段及樹林區樹新路道路銑鋪工程，利用夜間施工以降低交通影響，施工期間將實施調撥車道及封閉部分路口等交維措施，請用路人提前留意施工資訊，並配合現場義交人員指揮引導提前改道。

養工處長鄭立輝表示，文化北路二段為林口市區重要道路，樹新路則是串聯新莊、樹林的要道，日常車流量均相當龐大。為提供民眾更優質的通行環境，本次全面銑鋪將採用較一般鋪面材料粗的級配進行鋪築，提升材料強度及道路耐久性，延長路面使用年限，也可降低後續維護頻率。

養工處指出，林口區文化北路二段（寶林路至中山路）道路銑鋪分2天施作。8月13日晚間9時至翌日清晨6時，將封閉文化北路二段往桃園方向車道及部分路口，採對向車道調撥方式維持通行；欲行駛寶林路雙向車流，請改由替代道路區道北78線通行。

8月14日晚間9時至翌日清晨6時，封閉文化北路二段往八里方向車道及部分路口，採對向車道調撥方式維持交通；欲行駛寶林路往林口發電廠方向車流，請改由民生路、中山路通行。

養工處說明，樹林區樹新路(豐盛一街至保安街一段)銑鋪施工時間為8月14日至17日，每晚10時至翌日清晨6時施工，交通維持每日分兩階段辦理。

第1階段為晚間10時至凌晨12時30分，配合公車營運，採對向調撥雙向行駛，車輛無須改道。第2階段凌晨12時30分至凌晨6時，採部分路段封閉施工，往返樹林新莊方向車輛，可改行大安路、保安街一段、中正路、新坤街及豐盛一街等替代道路。

至於公車停靠資訊，8月14日往樹林方向「圳福里」站公車改停靠前、後站位；15日往新莊方向「圳福里」站公車改停靠前、後站位，請民眾及乘客提前或延後一站上下車；16、17日公車停靠站均維持正常，不受影響。

養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，用路人行經施工區域時請減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

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