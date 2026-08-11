北市年度第3場免費移工健檢 8/16北車大廳登場

台北市約有近5萬名移工，台北市勞動局今天表示，8月16日中午12時30分至下午3時，將在台鐵台北車站1樓大廳舉辦今年第3場@@@免費移工健檢@@@活動，呼籲移工把握時機前往。

勞動局並說，當天移工只需攜帶可供識別為合法在台居留的身分證件，直接登記即可免費參與，前20名完成活動者，並可獲得15分鐘免費視障按摩體驗，就近在台北車站內的「叮叮按摩小棧」享用。

台北市勞動力重建運用處處長陳昆鴻說明，檢查項目包含一般身體健康檢查、牙科、耳鼻喉科、內科、婦科、身心醫學科、中醫等科別，近期「眼科、驗光」、「腹部超音波」掛號人數都呈倍數成長，顯示移工愈來愈重視視力保健，預防保健觀念提升。

此外，他說，近來台大醫院環境職業醫學部加入健檢醫護陣容，關注工作對健康造成的影響，現場提供健康諮詢，同時宣導職業安全與勞工權益，教導移工保護自己、避免發生職業傷病。

勞動力重建運用處統計，北市移工約近5萬名，74%為印尼籍移工，主要是家庭看護工，不同於其他縣市較多是工廠有勞動力需求而引進、需集中管理，北市移工樣態有利於舉辦專責健檢活動，且北車交通便利，不在北市工作的移工也可參與，從民國93年起每年舉辦2到4場，累計受益移工逾2萬人。