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疑點未釐清、橫向聯繫零分 北市2專案報告遭議會退回

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
針對議員質疑，第一召集人李芳儒要求退回兩份報告，再擇日專案報告。記者邱書昱／攝影
針對議員質疑，第一召集人李芳儒要求退回兩份報告，再擇日專案報告。記者邱書昱／攝影

北市議會民政委員會今天針對「夏莉絲托嬰中心」及「監察院糾正連鎖速食業女性員工遭侵害」專案報告，不過，議員對兩案內容仍有許多疑問，不見跨局處聯繫，凡是推給中央要先制定SOP的態度。對此，第一召集人李芳儒要求退回兩份報告，再擇日專案報告。

社會局長姚淑文表示，夏莉絲托嬰中心，7月7日接到幼兒園家長的陳情後，就有要求中心提供30天監視錄影，在2000小時內發現有3名幼兒遭強迫餵食、疏於照顧，專家學者討論後啟動通報裁處，且監視器中有四天的畫面遺漏，因此也開罰6萬元。

她指，在調閱先前的陳情，包含113年4月疑似兒虐、兒童床旁邊放逃生門、未落實消毒等，皆未達標已現場要求改善。至於評鑑部分，托嬰中心原先為甲等，但一起通報腸病毒案，降為乙等。

不過，議員簡舒培說，這幾天持續接獲家長們、離職員工陳情，彙整出七大頁包含照片佐證，都可見種種違規現象，甚至有幼兒在二月的冬天，睡在地板上等狀況，就連腸病毒都是員工自行檢舉才發現。

簡舒培說，在113年4月時一名家長發現小孩的大腿出現瘀青，因此向1999陳情，也有和托嬰中心反映。但園方只願意打電話給家長10分鐘，不願調閱監視器錄影帶，「歷年七件陳情，都沒有問題？」

社會局說明，社會局依法行政，所有案件均須依據查證事實及相關法令規定辦理。對於民眾陳情案件，也會立即受理、查證並依法處理；如查有違法事證，將依法裁處，絕不寬貸；如經查證未發現違反法令的具體事證，依法即無裁處依據 。

另外，勞動局針對「監察院糾正連鎖速食業女性員工遭侵害」專案報告，議員顏若芳、林亮君及簡舒培不滿，監察院指在收到速食業者向地方機關通報後，北市勞動局有無依照「性別平等工作法」主動追查並關懷少女？有無提供轉介等資源及調查潛在受害者等，沒有說明，更沒有跨局處橫向聯繫。

勞動局長王秋冬表示，檢討日後因應作為，包含優化通報系統、社政機關橫向聯繫。第一時間遇到實務上的問題時，都有和中央提出建議且被採納，針對專案報告沒有細節的部分，會再按照議員要求提供更多報告。

北市 托嬰 議員

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