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北市府前發言人李政軒涉洩密案 蔣萬安盼司法毋枉毋縱

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
「信義虎林街60巷公辦都更案」上午舉行簽約典禮，台北市長蔣萬安（右）應邀出席見證簽約儀式，會後與參與都更的住戶代表們握手致意。記者鄭超文／攝影
「信義虎林街60巷公辦都更案」上午舉行簽約典禮，台北市長蔣萬安（右）應邀出席見證簽約儀式，會後與參與都更的住戶代表們握手致意。記者鄭超文／攝影

昨天才宣布請辭的台北市前發言人李政軒傳出涉嫌捲入勞務採購洩密案，台北市長蔣萬安上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」舉行簽約典禮表示，希望司法毋枉毋縱。

台中檢調掌握台中市府參事顏迺倫擔任秘書處長期間，連同現任主秘黃雅希、國際事務科科長洪隆益，以及當時擔任台中市長盧秀燕的秘書李政軒捲入勞務採購洩密案，中檢複訊後命顏女、李男，各15萬元、30萬元交保，不排除案情向上發展。

台北市長蔣萬安上午出席簽約典禮時，還開心地宣布台北市7599首例創下佳績，並與都更住戶們開心合影，但是會後離開時，被媒體追問前發言人李政軒涉嫌時，蔣萬安表示，初步了解，這是發生在台中市的案子，經過多年調查沒有成案的案子，當然希望司法毋枉毋縱、還給當事人清白。

「信義虎林街60巷公辦都更案」上午舉行簽約典禮，在台北市長蔣萬安（中）見證下，新潤置地董事長黃文辰（左）及住都更新中心董事長張溫德（右）簽約。記者鄭超文／攝影
「信義虎林街60巷公辦都更案」上午舉行簽約典禮，在台北市長蔣萬安（中）見證下，新潤置地董事長黃文辰（左）及住都更新中心董事長張溫德（右）簽約。記者鄭超文／攝影

昨天才宣布請辭的台北市前發言人李政軒傳出涉嫌捲入勞務採購洩密案，台北市長蔣萬安（右二）上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」舉行簽約典禮，會後受訪表示「勿枉勿縱」。記者鄭超文／攝影
昨天才宣布請辭的台北市前發言人李政軒傳出涉嫌捲入勞務採購洩密案，台北市長蔣萬安（右二）上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」舉行簽約典禮，會後受訪表示「勿枉勿縱」。記者鄭超文／攝影

蔣萬安 北市府 發言人

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