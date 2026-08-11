聽新聞
0:00 / 0:00
北市府前發言人李政軒涉洩密案 蔣萬安盼司法毋枉毋縱
昨天才宣布請辭的台北市前發言人李政軒傳出涉嫌捲入勞務採購洩密案，台北市長蔣萬安上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」舉行簽約典禮表示，希望司法毋枉毋縱。
台中檢調掌握台中市府參事顏迺倫擔任秘書處長期間，連同現任主秘黃雅希、國際事務科科長洪隆益，以及當時擔任台中市長盧秀燕的秘書李政軒捲入勞務採購洩密案，中檢複訊後命顏女、李男，各15萬元、30萬元交保，不排除案情向上發展。
台北市長蔣萬安上午出席簽約典禮時，還開心地宣布台北市7599首例創下佳績，並與都更住戶們開心合影，但是會後離開時，被媒體追問前發言人李政軒涉嫌時，蔣萬安表示，初步了解，這是發生在台中市的案子，經過多年調查沒有成案的案子，當然希望司法毋枉毋縱、還給當事人清白。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。