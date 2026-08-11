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三重河濱仙丹花、朱槿盛開 花漾水樂園同步消暑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重淡水河畔沿線的仙丹花正開。圖／新北市高灘處提供
三重淡水河畔沿線的仙丹花正開。圖／新北市高灘處提供

盛夏氣溫高，新北市三重淡水河畔沿線仙丹花、朱槿正值盛開期，新開幕的「三重花漾水樂園」也同步登場。新北市高灘處表示，民眾可沿河濱步道賞花，再到水樂園玩水消暑，周邊另有籃球場、足球場、網球場等設施，適合親子安排半日遊。

高灘處指出，三重淡水河畔近期可見朱槿、仙丹花陸續綻放，鮮紅花朵點綴河岸綠地及步道，不論晨間健走或騎乘自行車，都能沿途賞花。

近期開放的三重花漾水樂園則提供多項親水設施，讓民眾賞花之餘也能玩水消暑，形成河濱「水、花」雙重休閒體驗。

高灘處長黃裕斌表示，新北河濱公園持續優化休閒空間，除了賞花及親水設施，周邊也設有籃球場、足球場、網球場等運動場地，提供民眾不同休閒選擇。

高灘處提醒，夏季戶外活動應做好防曬、防蚊並適時補充水分，使用親水設施時也應遵守園區安全規範；賞花時勿採摘或攀折植栽，也不要隨意丟棄垃圾。

交通方面，若前往重陽橋周邊河濱公園，可導航至三重區「淡水河畔停車場」，再往北步行約800公尺至重陽橋下河岸步道；前往福德陸橋周邊河濱公園，則可導航至「忠孝橋下高灘地停車場」，往北步行約600公尺即可抵達福德陸橋籃球場旁綠地。

燦爛花叢迎風盛開，點綴出河濱公園的繽紛活力。圖／新北市高灘處提供
燦爛花叢迎風盛開，點綴出河濱公園的繽紛活力。圖／新北市高灘處提供

三重淡水河畔朱槿也陸續開花爭艷。圖／新北市高灘處提供
三重淡水河畔朱槿也陸續開花爭艷。圖／新北市高灘處提供

三重 淡水 淡水河

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