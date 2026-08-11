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林口文化北路、樹林樹新路8月13日起夜間銑鋪 部分路段改道

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
為提升道路鋪面品質，樹林區樹新路(豐盛一街至保安街一段)於8月14日至17日夜間進行道路銑鋪作業。圖／新北市工務局提供
為提升道路鋪面品質，樹林區樹新路(豐盛一街至保安街一段)於8月14日至17日夜間進行道路銑鋪作業。圖／新北市工務局提供

新北市林口文化北路二段、樹林區樹新路將自8月13日起陸續進行道路銑鋪工程，施工均安排在夜間，以降低白天交通衝擊。新北市養工處表示，施工期間將視路段採取車道調撥、部分路口封閉及改道措施，部分公車站位也將調整，提醒用路人提前留意。

養工處長鄭立輝表示，文化北路二段是林口市區重要道路，樹新路則串聯新莊、樹林，平日車流量均大。此次銑鋪將採較一般鋪面材料粗的級配，提高道路強度及耐久性，並降低後續維護頻率。

林口區文化北路二段施工範圍為寶林路至中山路，預計分2天辦理。8月13日晚間9時至翌日清晨6時，將封閉往桃園方向車道及部分路口，改採對向車道調撥維持通行；欲行駛寶林路雙向車流，須改由區道北78線通行。

8月14日晚間9時至翌日清晨6時，則封閉文化北路二段往八里方向車道及部分路口，同樣採對向車道調撥；若要由寶林路往林口發電廠方向，則可改走民生路、中山路。

樹林區樹新路施工範圍為豐盛一街至保安街一段，預計8月14日至17日每晚10時至翌日清晨6時施工，交通維持將分兩階段進行。

養工處表示，第一階段自晚間10時至凌晨12時30分，配合公車營運，採對向調撥方式維持雙向通行，車輛不須改道；第二階段自凌晨12時30分至清晨6時，部分路段將封閉，往返新莊、樹林方向車輛可改行大安路、保安街一段、中正路、新坤街及豐盛一街等替代道路。

公車部分，8月14日往樹林方向的「圳福里」站，將改由前、後站位停靠；15日則是往新莊方向「圳福里」站調整停靠位置，乘客須提前或延後一站上下車。16、17日公車站位維持正常，不受施工影響。

養工處提醒，若遇雨天或天候不佳，施工將順延；用路人行經施工區域時應減速慢行，並配合現場義交及指揮人員引導。

新北市養工處將於8月13日至14日夜間辦理林口區文化北路二段銑鋪，將採車道調撥通行及封閉部分路口。圖／新北市工務局提供
新北市養工處將於8月13日至14日夜間辦理林口區文化北路二段銑鋪，將採車道調撥通行及封閉部分路口。圖／新北市工務局提供

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