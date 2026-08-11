一站採買多元服務 淡水大竹圍市場動土

新北市長侯友宜昨出席大竹圍公有零售市場新建工程、淡水消防分隊興建案動土，接著展開淡水區行動治理，與里長面對面交流，侯說，淡水人口成長破廿一萬，伴隨而來的交通、教育及公共設施需求將列為優先處理事項，淡北道路拚二○二九年完工通車，淡海輕軌藍海線二期會持續推進。

淡水人期盼已久的大竹圍公有零售市場動土，侯友宜說，大竹圍市場將結合市場、餐飲空間、停車場及派出所，建構一站式採買與多元公共服務據點，為竹圍地區注入新發展動能。

侯友宜談到，市場貼近市民日常生活，市場轉型不只是改善硬體環境，更要思考經營模式，透過整合各局處資源，導入文化、休閒與公共服務等多元機能，讓傳統市場逐步轉型為兼具生活採買、社區交流及地方共享功能的新型態生活中心，新建市場預計二○二八年完工。

大竹圍市場規畫地下一、二層為停車場，可滿足市場營運及周邊停車需求。一、二樓為現代化市場空間，提供零售環境，三樓規畫餐廳，提升用餐、休憩及聚客功能，四樓是竹圍派出所待勤室及辦公室。

侯友宜說，竹圍派出所空間窄，要原地改建難，遲遲找不到合適地點，「是我一直掛念在心的事」，決定利用公有零售市場改建機會併入新建工程。派出所在市場建物內，保有受理民眾報案功能，且有便利的同仁宿舍，做到多贏。

淡水消防分隊也啟動興建工程，淡水幅員遼闊，涵蓋海域、水域，救災救護需求增加。侯友宜說，新北過去接獲報案到派遣時間是九○秒，他努力將時間縮短至四○秒，借助ＡＩ科技再縮減為二○秒，希望下任市長能將時間壓縮至一○秒。