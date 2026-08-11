捷運警力議員憂不足 北市要擴編

北市去年一二一九無差別攻擊案，凸顯捷運警力不足困境。議員質疑，捷警扣輪休、支援等平均每日僅一○三名警力巡邏各路線及一七一座車站，維護每天二二七萬人次乘客安全。警局長林炎田表示，已啟動擴編，捷警人力只會多不能少。

北市議會警政衛生部門質詢，議員耿葳關注捷運警察人力。她以今年一至七月為例，受理案達四一二五件，平均每月近五九○件、每日近廿件。扣除遺失物品、問路等，另有侵占二四九件、性騷擾一八九件、傷害八九件、竊盜五十九件、妨害隱私四十六件，還有三六四件行為異常及酒後滋事、八一一件糾紛、三七三件違停及攤販案。

林炎田坦言，捷運警力不夠，未來還有很多新路線，他上任後，馬上請副局長規畫捷運警察隊一定要擴編，已經著手在做。目前編制員額維持二二一人，因退休、調動等，實際警力二○九人，他允諾未來捷運警力「只會多、不能少」。

耿葳說，捷運是人流高度密集、空間封閉，且列車持續移動的環境，一旦發生衝突、性騷擾、酒後滋事甚至攻擊事件，員警不是坐在駐地等報案，是要趕到月台、車站，甚至在移動的列車上處理，勤務繁雜，警局應重新檢討編制，並優先補足警力。

「貫徹市長蔣萬安的叮嚀，寧可撈過界，不能三不管。」林炎田說，捷運每天人流可觀，沿線各分局也要全力協助捷警隊，分擔刑案處理，並相互支援。