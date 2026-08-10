捷運煞車竟也能發電！三鶯線採用「1技術」 乘客通勤不知不覺中參與

捷運列車進站煞車，竟然也能順便「發電」。新北捷運局在臉書分享三鶯線列車的節能設計指出，列車採用「再生電力煞車」技術，進站減速時不只把車停下來，還能將原本會消耗掉的動能轉換成電能，供車廂冷氣、照明使用，甚至能分享給鄰近列車。

新北捷運局表示，一列滿載的三鶯線列車重量約84公噸，以營運速度行駛時具有相當大的慣性與動能。若完全依靠傳統機械摩擦方式煞車，動能會轉化成大量熱能，不僅增加煞車片與碟盤磨耗，也會為車站周邊帶來額外廢熱。

三鶯線則利用「再生電力煞車」，當列車減速時，原本負責驅動車輛的牽引馬達會反過來扮演發電機，利用列車繼續前進的慣性產生電磁阻力，一邊協助列車降低速度，一邊將動能轉換成電能。

這些「煞車煞出來的電」也不會白白浪費。捷運局指出，產生的電力會優先供給列車本身的冷氣、照明等輔助設備，如果仍有剩餘，還能透過第三軌即時提供給軌道上鄰近、正在需要電力的其他列車使用，讓能源在系統中循環利用。

新北捷運局也幽默表示，搭乘三鶯線的旅客其實都在「不知不覺中參與了發電過程」，每天看似普通的通勤，列車每一次減速、進站，都可能完成一次動能回收，讓乘客無意間也成為「能源的守護者」。