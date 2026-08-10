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坐月子動輒十多萬 新北議員陳偉杰提月子中心公共化
生育率愈來愈低，除了後續教育議題，對不少新手爸媽來說，光是「坐月子」這一關就備感壓力。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時指出，現行新北市僅對弱勢家庭提供免費月嫂服務，大多數的一般雙薪與中產階級完全享受不到照顧補助，希望市府評估發放「產後照顧券」、部分時數補助，並研擬建立「公辦月嫂培訓與媒合平台」及月子中心費用折抵，切實減輕年輕夫妻的育兒負擔。社會局與衛生局將在一個月內提供評估報告。
陳偉杰指出，現行產後護理之家提供專業全天候照護，但入住一個月費用動輒15萬至20萬元起跳，對一般薪水階層而言負擔極重，退而求其次，許多媽媽選擇「請月嫂到宅照顧」或採用「兩週月子中心＋兩周月嫂」的折衷方案，然而月嫂服務24天、每日9小時的開銷也高達5萬元左右。市府曾切實評估過一般家庭的沉重負擔？
陳偉杰指出，新竹市自去年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，除弱勢享有120小時免費外，一般市民也能透過官方平台付費申請培訓合格的月嫂，提供安心選擇，要求社會局研擬突破現有框架，將現行僅限弱勢的月嫂服務延伸至一般市民，評估提供「部分時數補助」或發放「產後照顧券」，讓預算有限的中產與雙薪家庭也能請得起月嫂，得到實質的支持。
社會局長李美珍說，考量整體財政，以弱勢優先，會針對坊間費用評估研議。
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