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獲新北文化獎卻瀕倒閉 民代促設「文化藝術急難協助專案」

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市議員劉美芳（左）今於議會總質詢關切在地表演藝術團隊營運困境，呼籲文化局建立「文化藝術急難協助專案」，避免長期耕耘地方、甚至曾獲新北文化獎肯定的團隊面臨停運危機。圖／劉美芳辦公室提供
新北市議員劉美芳（左）今於議會總質詢關切在地表演藝術團隊營運困境，呼籲文化局建立「文化藝術急難協助專案」，避免長期耕耘地方、甚至曾獲新北文化獎肯定的團隊面臨停運危機。圖／劉美芳辦公室提供

新北市議員劉美芳今於總質詢指出，新北有在地表演藝術團隊深耕超過30年，去年才獲「第八屆新北市文化獎」肯定，如今卻因長期營運困難，面臨劇團停運甚至團長個人信用危機。她質疑，若連獲獎、長期關懷弱勢的團隊都難以維持，市府文化政策是否過度集中大型活動與大型團隊，忽略中小型表演團體，要求文化局研議建立「文化藝術急難協助專案」。

劉美芳引述陳情資料指出，該劇團長期在新北發展，其中也包含由身心障礙者及慢飛天使組成的「新心劇團」。團隊去年獲新北文化獎，但近4年平均每年僅獲文化局邀演約1場，新北燈會、歡樂耶誕城及兒童藝術節等大型活動也長期未獲邀演。

劉美芳說，劇團過去曾受邀赴美國拉斯維加斯及舊金山巡演，卻因疫情爆發取消，前期籌備及行政成本近500萬元無法回收，形成財務缺口；即使後續有演出機會，每場報酬約2萬5000元至3萬元，目前已積欠行政薪資半年，也無力繳納勞健保及紓困貸款，團長更背負信用危機，營運陷入困境。

針對文化局長張䕒育回應「該團今年未申請傑出演藝團隊」，劉美芳當場表示，據她了解劇團確實有提出申請，要求文化局後續查明。她也強調，困境中的文化團隊只要看到一線機會都會努力爭取，市府應主動協助釐清與輔導，不應等到團隊即將倒閉才介入。

劉美芳表示，她並非要求市府無限制補助，而是希望建立一套能在危機發生前及時介入的制度，包括設置急難關懷窗口、提供營運輔導及企業媒合，並建立營運預警機制，避免文化團隊走到停運甚至解散才被看見。

她要求文化局在一個月內盤點新北市營運困難的演藝團隊，研議建立「文化藝術急難協助專案」，並針對獲獎及績優團隊建立常態追蹤關懷機制；另也建議市府相關活動得標廠商，在邀演時優先考量處於困境的中小型團隊，增加實際演出機會。

劉美芳說，一座城市的文化不只是每年舉辦多少大型活動，更重要的是當長年耕耘地方的文化工作者遇到困難時，政府能否及時伸出援手，這才是文化城市應有的溫度。

文化局表示，將先深入了解該團隊財務危機原因，除研議文化藝術急難協助專案外，也會一併檢討市府相關邀演機制，了解是否有改善空間。

新北 文化 文化局

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