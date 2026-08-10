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新北900多戶由兆基承作 城鄉局：暫未接獲房東房客陳情

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，國家住都中心董事長花敬群昨說，將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施。記者蘇健忠／攝影
國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，國家住都中心董事長花敬群昨說，將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施。記者蘇健忠／攝影

兆基屋管財務風波引發包租代管市場關注，新北市目前仍有900多戶由兆基承作的社會住宅包租代管第四期案件。新北市城鄉局表示，已全面盤點、清查並抽查聯繫部分房東，目前租金支付及相關服務均正常，也未接獲房東、房客陳情；若後續發生履約問題，中央已討論轉銜機制，可將既有案件轉由其他業者承接。

新北市城鄉局住宅科長鄭佩宜表示，兆基目前在新北承作的案件，主要為社會住宅包租代管第四期，共約900多戶。事件發生後，市府已主動盤點及清查相關案件，也抽查致電部分房東了解實際情況，目前沒有發現租金支付或服務異常。

鄭佩宜說，截至目前為止，新北也沒有接獲房東或房客針對兆基案件提出陳情或反映。中央日前已邀集六都、基隆及相關經管單位開會了解各地情況，各縣市目前回報的租金支付情形也大致正常。

至於兆基財務風波是否可能衝擊房東參與包租代管的意願，鄭佩宜表示，以新北目前情況來看，尚未接到民眾因事件表達疑慮或反映不願再參與包租代管，因此現階段還沒有看到明顯影響。

不過，若兆基後續真的出現無法履約情形，鄭佩宜指出，由於兆基承作案件遍及多個縣市，屆時不會只是新北單一地方政府的問題，中央目前已有討論相關處理方式，其中包括將案件轉由其他業者承接，讓既有房東、房客仍能持續獲得服務。

鄭佩宜說，城鄉局主要管理的是社會住宅包租代管案件，因此業者若發生履約問題，市府會依契約規定處理，包括轉由其他業者接手；至於一般民間包租代管，則屬整體租賃住宅服務業的管理範疇，與社宅包租代管的處理機制有所不同。

兆基 房東 新北

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