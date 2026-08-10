城鎮韌性演習新增網路降速 汐止警分局開協調會

2026城鎮韌性(防空)演習，北部地區就要在8/13日當天下午2點30分登場，為了讓演習能夠順利進行，汐止警分局特別召開協調會，邀請了協勤的義警民防以及里長們參加，值得一提的是，今年首次實施網路降速演練，建議民眾可提前下載離線地圖及防空疏散避難等必要資訊，在演習期間才能迅速前往避難。

協調會中說明演習流程、警報發放、人車疏散管制、避難引導等重點工作，並與各單位充分交換意見，同時就轄區重要道路、交通節點及人口密集場所可能面臨的各項狀況，預先研擬應變措施，確保演習順利完成，並且協請各里辦公處向居民宣導防空避難觀念，鼓勵民眾平時熟悉住家及工作地點附近的防空避難設施位置，並善用警政服務APP及相關查詢系統，掌握鄰近避難處所資訊，而今年要特別注意的是，演習將首次實施網路降速演練。

汐止警分局長徐俊生表示，今年度的城鎮韌性演習將在8/13日展開，有兩點不一樣的地方，第一點是時間有改變，改成14:30分到15點，另外，是有網路降速演練，在演習時間影片播放、社群刷影片或是視訊都會變很慢，但是110、119系統不受影響，還有語音通話以及簡訊報案都是沒有問題的。

徐俊生呼籲，有關商家的部分，也要提醒防空警報響起後，請店員關閉門窗、音響、燈火，管制人員進出外，也引導顧客往店內移動並遠離玻璃，並暫停營業，配合演練。至於社區大樓，根據《民防法》第21條規定，社區大樓在警報發佈時，必須主動開啟地下室停車場柵欄或鐵捲門，讓民眾能夠進入避難。同時，也希望民眾遵守指揮，前往指定的避難處所。如果有人拒絕疏散，根據《民防法》第25條，將面臨3萬元到15萬元的罰鍰。