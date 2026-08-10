聽新聞
0:00 / 0:00
城鎮韌性演習新增網路降速 汐止警分局開協調會
2026城鎮韌性(防空)演習，北部地區就要在8/13日當天下午2點30分登場，為了讓演習能夠順利進行，汐止警分局特別召開協調會，邀請了協勤的義警民防以及里長們參加，值得一提的是，今年首次實施網路降速演練，建議民眾可提前下載離線地圖及防空疏散避難等必要資訊，在演習期間才能迅速前往避難。
協調會中說明演習流程、警報發放、人車疏散管制、避難引導等重點工作，並與各單位充分交換意見，同時就轄區重要道路、交通節點及人口密集場所可能面臨的各項狀況，預先研擬應變措施，確保演習順利完成，並且協請各里辦公處向居民宣導防空避難觀念，鼓勵民眾平時熟悉住家及工作地點附近的防空避難設施位置，並善用警政服務APP及相關查詢系統，掌握鄰近避難處所資訊，而今年要特別注意的是，演習將首次實施網路降速演練。
汐止警分局長徐俊生表示，今年度的城鎮韌性演習將在8/13日展開，有兩點不一樣的地方，第一點是時間有改變，改成14:30分到15點，另外，是有網路降速演練，在演習時間影片播放、社群刷影片或是視訊都會變很慢，但是110、119系統不受影響，還有語音通話以及簡訊報案都是沒有問題的。
徐俊生呼籲，有關商家的部分，也要提醒防空警報響起後，請店員關閉門窗、音響、燈火，管制人員進出外，也引導顧客往店內移動並遠離玻璃，並暫停營業，配合演練。至於社區大樓，根據《民防法》第21條規定，社區大樓在警報發佈時，必須主動開啟地下室停車場柵欄或鐵捲門，讓民眾能夠進入避難。同時，也希望民眾遵守指揮，前往指定的避難處所。如果有人拒絕疏散，根據《民防法》第25條，將面臨3萬元到15萬元的罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。