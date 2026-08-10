汐止區鄉長路一段遊戲場啟用 全新遊具開箱趣

汐止區鄉長路一段附近社區居住人口上千人，只是緊鄰的貨櫃專用道橋下的兒童遊戲場，卻只有小型罐頭遊具根本不夠用，所以汐止區公所利用暑假進行大改造，現在兒童遊戲場完工，全新的大型共融遊具做好了，新北市議員白珮茹也搶先開箱。

新北市議員白珮茹表示，鄉長路一段遊戲場位在橋下非常的涼爽，即便在夏天，因為就在橋下所以不會曬到太陽，也因為長形的關係，孩子們在玩的時候非常的盡興，也感謝施工廠商的協助，在暑假期間讓孩子多一個遊玩的地方，透過共融式遊具，讓更多孩子可以一起玩。

白珮茹提到，汐止在都會裡面，有時候就算有公園，但夏天真的非常熱，可是發現鄉長路一段這邊真的涼爽，黃里長也說，遊具完成更新後，很多孩子甚至幼兒園都會帶小朋友來玩，很感謝公所的配合，希望更多的遊樂設施可以讓成長中的孩子手動腳動，身心都可以發展的更好。

建成里長黃信裕說，非常感謝白珮茹議員幫忙爭取經費在鄉長路一段貨櫃專用道橋下更新遊具，因為之前是傳統式的，而且已經使用10多年，經過議員的幫忙、公所的協助已經完工，完工後這段時間，常有發現甚至有幼兒園小朋友整車就載過來玩，也看到很多家長陪著小朋友就在這邊體驗，讓里民有嶄新的遊憩空間。

全新的遊戲場，翻轉過去單一罐頭遊具的限制，導入兼具挑戰性的共融式遊憩設施，大型攀爬遊具以及溜滑梯，還有一旁的搖搖馬，讓不同年齡層與需求的孩童都能在安全無虞的環境下盡情探索、快樂遊玩。