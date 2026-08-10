新北議員籲擴大月嫂服務 社會局：仍以弱勢優先

國民黨新北市議員陳偉杰今天質疑坐月子中心收費動輒10多萬元，盼市府擴大提供月嫂到宅服務，以協助減輕年輕夫妻負擔；社會局長李美珍表示，基於財政，仍以弱勢優先。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，現行產後護理之家（坐月子中心）提供專業全天候照護，但入住1個月費用動輒新台幣15萬元至20萬元，對一般薪水階層而言負擔極重。

他表示，新竹市自去年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，除弱勢享有120小時免費外，一般市民也能透過官方平台付費申請培訓合格的月嫂，提供安心選擇。市府應提供協助，以減輕年輕夫妻育兒負擔。

李美珍表示，新北市的月嫂服務是委託民間專業組織訓練後提供到府服務。目前優先提供弱勢家庭到宅服務，可到宅作月子餐及育兒指導。

陳偉杰要求社會局將現行僅限弱勢的月嫂服務，擴大至一般市民，評估提供「部分時數補助」或發放「產後照顧券」，讓預算有限的中產階級與雙薪家庭也能請得起月嫂，得到實質的支持。李美珍表示，有待了解其他縣市的做法，基於財政考量，目前以弱勢優先，後續會進行評估研議。