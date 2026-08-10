聽新聞
0:00 / 0:00

聖文森總理佛萊代11日訪台 總統府周邊交管

中央社／ 台北10日電

友邦聖文森及格瑞那丁總理佛萊代伉儷明天率團訪台，慶祝聖文森與台灣建交45週年。北市警方今天表示，為配合外交部迎賓活動，總統府周邊道路將實施車輛交通管制。　　　　　　　　　　　　　　　

佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）辦公室9日發布新聞稿表示，佛萊代伉儷預計11日到16日訪問台灣，慶祝聖文森與台灣建交45週年，期間將晉見總統賴清德，接受軍禮歡迎，並就兩國長久邦誼以及深化雙邊合作進行交流。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，為配合外交部於11日下午在總統府前凱達格蘭大道、重慶南路一段等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動，已規劃相關交通疏導管制措施，以維護活動交通秩序與安全。

「迎賓」活動期間將分兩階段交管。第一階段自明天下午3時起實施車輛管制，範圍包括凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）東、西雙向；重慶南路一段（寶慶路至貴陽街）南、北雙向，並管制重慶南路與衡陽路口北往南方向；懷寧街（寶慶路至貴陽街）南、北雙向，並管制懷寧街與衡陽路口北往南方向。

第二階段為明天下午4時15分起至晚間6時（視狀況提早或延後），擴大管制範圍為重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）南、北雙向；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向；寶慶路（博愛路至懷寧街）東、西雙向。

中正一分局提到，公有汽、機車停車格部分，自今晚6時起明晚6時止，管制區域為貴陽街一段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

交管 總理 總統府

延伸閱讀

北市疏散門傍晚開啟 紅黃線停車10日清晨前須駛離

外交部：史瓦帝尼總理訪台成果豐碩 深化兩國邦誼

日本長野縣安曇野暴雨釀土石流　燕岳山區390名住宿客受困

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

相關新聞

捷運警力議員憂不足 北市要擴編

北市去年一二一九無差別攻擊案，凸顯捷運警力不足困境。議員質疑，捷警扣輪休、支援等平均每日僅一○三名警力巡邏各路線及一七一座車站，維護每天二二七萬人次乘客安全。警局長林炎田表示，已啟動擴編，捷警人力只會多不能少。

一站採買多元服務 淡水大竹圍市場動土

新北市長侯友宜昨出席大竹圍公有零售市場新建工程、淡水消防分隊興建案動土，接著展開淡水區行動治理，與里長面對面交流，侯說，淡水人口成長破廿一萬，伴隨而來的交通、教育及公共設施需求將列為優先處理事項，淡北道路拚二○二九年完工通車，淡海輕軌藍海線二期會持續推進。

捷運煞車竟也能發電！三鶯線採用「1技術」 乘客通勤不知不覺中參與

捷運列車進站煞車，竟然也能順便「發電」。新北捷運局在臉書分享三鶯線列車的節能設計指出，列車採用「再生電力煞車」技術，進站減速時不只把車停下來，還能將原本會消耗掉的動能轉換成電能，供車廂冷氣、照明使用，甚至能分享給鄰近列車。

坐月子動輒十多萬 新北議員陳偉杰提月子中心公共化

生育率愈來愈低，除了後續教育議題，對不少新手爸媽來說，光是「坐月子」這一關就備感壓力。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時指出，現行新北市僅對弱勢家庭提供免費月嫂服務，大多數的一般雙薪與中產階級完全享受不到照顧補助，希望市府評估發放「產後照顧券」、部分時數補助，並研擬建立「公辦月嫂培訓與媒合平台」及月子中心費用折抵，切實減輕年輕夫妻的育兒負擔。社會局與衛生局將在一個月內提供評估報告。

獲新北文化獎卻瀕倒閉 民代促設「文化藝術急難協助專案」

新北市議員劉美芳今於總質詢指出，新北有在地表演藝術團隊深耕超過30年，去年才獲「第八屆新北市文化獎」肯定，如今卻因長期營運困難，面臨劇團停運甚至團長個人信用危機。她質疑，若連獲獎、長期關懷弱勢的團隊都難以維持，市府文化政策是否過度集中大型活動與大型團隊，忽略中小型表演團體，要求文化局研議建立「文化藝術急難協助專案」。

新北900多戶由兆基承作 城鄉局：暫未接獲房東房客陳情

兆基屋管財務風波引發包租代管市場關注，新北市目前仍有900多戶由兆基承作的社會住宅包租代管第四期案件。新北市城鄉局表示，已全面盤點、清查並抽查聯繫部分房東，目前租金支付及相關服務均正常，也未接獲房東、房客陳情；若後續發生履約問題，中央已討論轉銜機制，可將既有案件轉由其他業者承接。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。