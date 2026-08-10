聖文森總理佛萊代11日訪台 總統府周邊交管

友邦聖文森及格瑞那丁總理佛萊代伉儷明天率團訪台，慶祝聖文森與台灣建交45週年。北市警方今天表示，為配合外交部迎賓活動，總統府周邊道路將實施車輛交通管制。

佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）辦公室9日發布新聞稿表示，佛萊代伉儷預計11日到16日訪問台灣，慶祝聖文森與台灣建交45週年，期間將晉見總統賴清德，接受軍禮歡迎，並就兩國長久邦誼以及深化雙邊合作進行交流。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，為配合外交部於11日下午在總統府前凱達格蘭大道、重慶南路一段等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動，已規劃相關交通疏導管制措施，以維護活動交通秩序與安全。

「迎賓」活動期間將分兩階段交管。第一階段自明天下午3時起實施車輛管制，範圍包括凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）東、西雙向；重慶南路一段（寶慶路至貴陽街）南、北雙向，並管制重慶南路與衡陽路口北往南方向；懷寧街（寶慶路至貴陽街）南、北雙向，並管制懷寧街與衡陽路口北往南方向。

第二階段為明天下午4時15分起至晚間6時（視狀況提早或延後），擴大管制範圍為重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）南、北雙向；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向；寶慶路（博愛路至懷寧街）東、西雙向。

中正一分局提到，公有汽、機車停車格部分，自今晚6時起明晚6時止，管制區域為貴陽街一段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。