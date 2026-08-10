北市抽驗40件涼麵 1件檢出沙門氏桿菌已下架

涼麵是夏季常見餐點，台北市衛生局6月上旬針對傳統涼麵店家及超商等場所隨機抽驗40件涼麵，今天公布結果，其中1件檢出沙門氏桿菌陽性，不符合規定，業者已下架。

台北市衛生局今天召開例行記者會，發布115年涼麵食品抽驗結果，共隨機採檢40件涼麵，檢驗項目包含沙門氏桿菌、大腸桿菌O157:H7、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌、邦克列酸等，結果有1件不合格。

衛生局表示，沙門氏桿菌的標準應為陰性，但這件產品「豪華海陸總匯涼麵」呈陽性，不符合規定，抽驗地點為台北市士林區的富達零售股份有限公司（OK超商）士林士東二分公司，來源廠為桃園市八德區的禾米國際食品股份有限公司，已移請桃園市衛生局依法行政。

衛生局告訴中央社記者，採樣的銷售處已下架該產品，同批次其他台北市銷售點也已下架。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法第17條「食品中微生物衛生標準」，可依同法第48條規定，命業者限期改正，屆期不改正，得處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。