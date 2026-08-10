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侯友宜淡水行動治理 續推淡北道路淡海輕軌藍海線二期提升競爭力

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜聽取淡水區長簡報。記者黃子騰／攝影
侯友宜聽取淡水區長簡報。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午先出席大竹圍公有零售市場新建工程及淡水消防分隊興建工程動土典禮，接著展開淡水區行動治理，與在地里長面對面交流，了解各項建設推動情形，展現市府投入地方建設、提升生活品質、公共安全與魅力觀光的具體實踐。

侯友宜表示，淡水區近年人口成長快速，已成為新北市重要發展核心之一，隨之而來的交通、教育及公共設施需求，都是市府團隊列為優先處理的重要事項。市府陸續完成包括淡海輕軌一期、淡海國小、淡江大橋等重大建設，淡水國小、沙崙文創園區也將於今年完工，同時淡北道路、淡海輕軌藍海線二期、淡水國中增設校區、淡海、淡金安居及海天段社宅也持續推動中，不只提升整體城市競爭力，也讓淡水、八里持續蟬聯國旅之冠。

在淡水行動治理基層建設督導里政交流中，淡水區長陳怡君首先針對八年來的建設成果進行簡報，包跨人本交通與聯外路網、韌性防災與全齡安居、綠地休閒與文教升級及地方發展與未來展望等四大施政面向。共計完成崁頂市民活動中心、增設及改善13座公園、26處綠地、文中八籃球場及橄欖球場、文中五足球場、優化排水與治理等豐碩成果。

侯友宜除逐一傾聽各里長提出的基層建議，並對里長們長期居中協調、發揮基層服務的橋梁角色表達深切感謝，侯友宜強調，市府會做基層堅強後盾，透過行動治理精準投入資源，讓建設真正回應市民期待。

新北市長侯友宜與淡水區里長合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與淡水區里長合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜細數淡水建設成果。記者黃子騰／攝影
侯友宜細數淡水建設成果。記者黃子騰／攝影

侯友宜與出席里長一一握手致意。記者黃子騰／攝影
侯友宜與出席里長一一握手致意。記者黃子騰／攝影

淡海輕軌 淡水 侯友宜

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