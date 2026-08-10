淡水大竹圍公有零售市場今動工 市場餐廳派出所全到位拚2028完工

淡水民眾期盼已久的大竹圍公有零售市場今天上午舉行動土典禮，市長侯友宜表示，淡水大竹圍市場將結合市場、餐飲空間、停車場及派出所，建構一站式採買與多元公共服務據點，提供市民更優質安心的消費環境，也為竹圍地區注入新的發展動能。

新北市長侯友宜今天上午至淡水主持大竹圍公有零售市場動土典禮，侯友宜表示市場是最貼近市民日常生活的地方，從一日三餐到家庭採買，都與市場密不可分。新北市推動市場轉型不只是改善硬體環境，更要思考市場的經營模式，透過整合各局處資源，導入文化、休閒與公共服務等多元機能，讓傳統市場逐步轉型為兼具生活採買、社區交流及地方共享功能的新型態生活中心。

侯友宜說，淡水大竹圍市場規劃地下1、2層為停車場，可滿足市場營運及周邊生活圈停車需求；地上1、2層為現代化市場空間，提供完善的零售環境；地上3層規劃餐廳，提升市場用餐、休憩及聚客功能；地上4層則是竹圍派出所待勤室及辦公室。

侯友宜強調，竹圍派出所目前的環境太小，要原地改建不可能，找了半天也找不到合適地點，是我一直掛念在心的事情。後來決定利用大竹圍公有零售市場改建的機會併入新建工程。未來派出所雖然在市場建物內，但同樣保有受理民眾報案的功能，且有便利的同仁宿舍，讓警察同仁在前方維持交通，後方努力為民眾服務，做到雙贏。

侯友宜表示任內目前已經完成了21間警察廳舍，目前還有5個正在規劃動工中。這些建設大概把新北市的一大片警察廳舍都更新了，甚至改善了宿舍環境。土地不算的話總共投入了175億元，其中包含第二行政辦公室的土地價值。侯友宜強調，讓警察同仁有好的辦公環境，讓市民朋友有好的生活空間，是應盡的責任。大竹圍市場背後構思了20幾年才有這樣的成果，謝謝前人與大家，後續我們要接力把工程做好。

經發局表示，大竹圍公有零售市場新建工程預計2028年完工，未來將以複合式空間整合生活、商業與公共服務機能，滿足居民日常需求，並進一步帶動地方經濟發展。市場處長李長奎表示，新北市自2019年推動市場翻新計畫以來，已投入近70億元經費，完成15座市場改造，並同步推動10座市場新建及改建工程，將持續以整齊、明亮、品牌化、現代化為核心目標，推動市場全面升級，並朝2030年累計完成30座市場改建與改造邁進。

新北市長侯友宜主持淡水大竹圍公有零售市場開工動土典禮，從醒獅口中接過好彩頭。記者黃子騰／攝影

侯友宜主持大竹圍公有零售市場開工動土典禮持香祝禱。記者黃子騰／攝影