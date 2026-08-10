淡水消防分隊今開工動土 侯友宜盼下任市長將出勤時間壓至10秒

新北市消防局淡水分隊興建工程今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜致詞時表示，淡水人口已來到21萬人，火警1年370件、救護1年12000件十分繁重，因此興建現代化廳舍完善執勤及訓練環境，侯友宜也盼下任市長能將消防出勤時間再縮短至10秒。

新北市長侯友宜今日主持淡水分隊興建工程動土典禮表示，淡水人口已達到21萬人，且幅員遼闊除陸域外還有海域、水域，消防救災救護需求日益增加，興建現代化消防廳舍及導入先進設備已是刻不容緩的工作。侯友宜說，新北市過去接獲報案到派遣的時間是90秒，我覺得這樣不行，救災救護沒有分秒必爭，得要要秒秒必爭，因此他努力將時間縮短至40秒，接著透過AI科技再縮短至20秒，希望下任市長能將時間再壓縮至10秒。

侯友宜指出，沒有安全就沒有一切，一個城市進步的指標看OHCA的存活率，新北市自2010年起全力提升OHCA康復出院率，從3.1%逐年提升至去年已達到12.13%，截至今年3月累計救回3000人，榮獲遠見雜誌調查消防與公共安全施政滿意度位居六都第一，並及拿下英國智庫機構公布的2026幸福城市指數全球第44名幸福城市。

侯友宜說，自上任市長以來已完成11處消防廳舍，包含今日動土的淡水分隊共有6處興建中，2處預計年底辦理動土典禮及3處規劃中。消防人員長時間處於第一線，市府除了要求救災救護效能，也應提供完善廳舍、設備及休息空間，讓消防同仁能安心工作。

消防局表示，新淡水分隊將興建地下2層、地上7層建築，總樓地板面積約1855.69坪，規劃為智慧化消防分隊及職務宿舍，並設置30戶職務宿舍，改善消防人員居住及值勤環境。同時建置AI智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓人員可以提早20秒出勤，在秒秒必爭的時間提供即時救災救護服務，亦設計可連續72小時不間斷給水及送電，提供完善的執勤及訓練環境，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築及智慧建築。

侯友宜盼能將消防出勤時間再壓縮至10秒。記者黃子騰／攝影