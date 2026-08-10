聽新聞
0:00 / 0:00

淡水消防分隊今開工動土 侯友宜盼下任市長將出勤時間壓至10秒

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午主持淡水消防分隊開工動土典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天上午主持淡水消防分隊開工動土典禮。記者黃子騰／攝影

新北市消防局淡水分隊興建工程今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜致詞時表示，淡水人口已來到21萬人，火警1年370件、救護1年12000件十分繁重，因此興建現代化廳舍完善執勤及訓練環境，侯友宜也盼下任市長能將消防出勤時間再縮短至10秒。

新北市長侯友宜今日主持淡水分隊興建工程動土典禮表示，淡水人口已達到21萬人，且幅員遼闊除陸域外還有海域、水域，消防救災救護需求日益增加，興建現代化消防廳舍及導入先進設備已是刻不容緩的工作。侯友宜說，新北市過去接獲報案到派遣的時間是90秒，我覺得這樣不行，救災救護沒有分秒必爭，得要要秒秒必爭，因此他努力將時間縮短至40秒，接著透過AI科技再縮短至20秒，希望下任市長能將時間再壓縮至10秒。

侯友宜指出，沒有安全就沒有一切，一個城市進步的指標看OHCA的存活率，新北市自2010年起全力提升OHCA康復出院率，從3.1%逐年提升至去年已達到12.13%，截至今年3月累計救回3000人，榮獲遠見雜誌調查消防與公共安全施政滿意度位居六都第一，並及拿下英國智庫機構公布的2026幸福城市指數全球第44名幸福城市。

侯友宜說，自上任市長以來已完成11處消防廳舍，包含今日動土的淡水分隊共有6處興建中，2處預計年底辦理動土典禮及3處規劃中。消防人員長時間處於第一線，市府除了要求救災救護效能，也應提供完善廳舍、設備及休息空間，讓消防同仁能安心工作。

消防局表示，新淡水分隊將興建地下2層、地上7層建築，總樓地板面積約1855.69坪，規劃為智慧化消防分隊及職務宿舍，並設置30戶職務宿舍，改善消防人員居住及值勤環境。同時建置AI智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓人員可以提早20秒出勤，在秒秒必爭的時間提供即時救災救護服務，亦設計可連續72小時不間斷給水及送電，提供完善的執勤及訓練環境，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築及智慧建築。

侯友宜盼能將消防出勤時間再壓縮至10秒。記者黃子騰／攝影
侯友宜盼能將消防出勤時間再壓縮至10秒。記者黃子騰／攝影

侯友宜持香祝禱。記者黃子騰／攝影
侯友宜持香祝禱。記者黃子騰／攝影

侯友宜 淡水 消防隊

延伸閱讀

淡水大竹圍市場開工動土 侯友宜：打造新型態複合式市場

海砂屋改建...東新國小校舍2期2029完工 蔣萬安：完善校園社區機能

行動網路降速演練 消防署：119救災救護不受影響

逆少子化！台中高鐵特區爆就學潮 斥資2.4億烏日人喜迎旭日國小開工

相關新聞

捷運警力議員憂不足 北市要擴編

北市去年一二一九無差別攻擊案，凸顯捷運警力不足困境。議員質疑，捷警扣輪休、支援等平均每日僅一○三名警力巡邏各路線及一七一座車站，維護每天二二七萬人次乘客安全。警局長林炎田表示，已啟動擴編，捷警人力只會多不能少。

一站採買多元服務 淡水大竹圍市場動土

新北市長侯友宜昨出席大竹圍公有零售市場新建工程、淡水消防分隊興建案動土，接著展開淡水區行動治理，與里長面對面交流，侯說，淡水人口成長破廿一萬，伴隨而來的交通、教育及公共設施需求將列為優先處理事項，淡北道路拚二○二九年完工通車，淡海輕軌藍海線二期會持續推進。

捷運煞車竟也能發電！三鶯線採用「1技術」 乘客通勤不知不覺中參與

捷運列車進站煞車，竟然也能順便「發電」。新北捷運局在臉書分享三鶯線列車的節能設計指出，列車採用「再生電力煞車」技術，進站減速時不只把車停下來，還能將原本會消耗掉的動能轉換成電能，供車廂冷氣、照明使用，甚至能分享給鄰近列車。

坐月子動輒十多萬 新北議員陳偉杰提月子中心公共化

生育率愈來愈低，除了後續教育議題，對不少新手爸媽來說，光是「坐月子」這一關就備感壓力。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時指出，現行新北市僅對弱勢家庭提供免費月嫂服務，大多數的一般雙薪與中產階級完全享受不到照顧補助，希望市府評估發放「產後照顧券」、部分時數補助，並研擬建立「公辦月嫂培訓與媒合平台」及月子中心費用折抵，切實減輕年輕夫妻的育兒負擔。社會局與衛生局將在一個月內提供評估報告。

獲新北文化獎卻瀕倒閉 民代促設「文化藝術急難協助專案」

新北市議員劉美芳今於總質詢指出，新北有在地表演藝術團隊深耕超過30年，去年才獲「第八屆新北市文化獎」肯定，如今卻因長期營運困難，面臨劇團停運甚至團長個人信用危機。她質疑，若連獲獎、長期關懷弱勢的團隊都難以維持，市府文化政策是否過度集中大型活動與大型團隊，忽略中小型表演團體，要求文化局研議建立「文化藝術急難協助專案」。

新北900多戶由兆基承作 城鄉局：暫未接獲房東房客陳情

兆基屋管財務風波引發包租代管市場關注，新北市目前仍有900多戶由兆基承作的社會住宅包租代管第四期案件。新北市城鄉局表示，已全面盤點、清查並抽查聯繫部分房東，目前租金支付及相關服務均正常，也未接獲房東、房客陳情；若後續發生履約問題，中央已討論轉銜機制，可將既有案件轉由其他業者承接。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。