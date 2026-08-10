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外交部迎賓活動明登場 北市警公布相關交管措施籲提前改道

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
警方今公布相關交管措施。圖／警方提供
警方今公布相關交管措施。圖／警方提供

外交部明將在總統府前凱達格蘭大道、重慶南路一段等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動，轄區警方為維護活動秩序及安全，已規劃交通疏導管制措施，今公布相關交管範圍。

警方表示，第一階段從8月11日下午3時開始，管制凱道（重慶南路至公園路）東西雙向、重慶南路一段（寶慶路至貴陽街）南北雙向，並管制重慶南路與衡陽路口北往南方向，另管制懷寧街（寶慶路至貴陽街）南北雙向，並管制懷寧街與衡陽路口北往南方向。

第二階段從8月11日下午4時15分至6時，擴大管制重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）南北雙向，貴陽街（博愛路至公園路）東西雙向，寶慶路（博愛路至懷寧街）東西雙向。

公有汽機車停車格管制時段為8月10日下午6時至8月11日下午6時，管制區域包含貴陽街一段（重慶南路至公園路）南北側公有汽機車停車格，禁止車輛停放。

警方提醒，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，可洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，呼籲駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域，駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

外交部 交管 北市 凱道

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