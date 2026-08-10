颱風假雙標？蔣萬安還原兩颱風預測時序駁斥：都是依據客觀事實

放不放颱風假爭議，民進黨議員簡舒培等人質疑北市府雙標，蔣萬安今天再度被問到，「是否氣象署預計發陸警就會考慮颱風假？」蔣萬安今天還原巴威、與白海豚的預估時序，表示時序非常清楚，也都是客觀事實。

蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，對於巴威與白海豚的颱風假標準？蔣說，非常清楚，氣象署在巴威颱風的時候，前一天晚上8時以前、7時整點，當時氣象署就很清楚說明，清晨就會發布陸上颱風警報，而且確實在清晨也發布陸警。

但這次白海豚颱風，蔣也還原時序，表示前一天晚上8時起，中央氣象署就說不會發布陸上颱風警報，而且事實也沒有發布陸警，這是客觀的事實，都非常清楚。