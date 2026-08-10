嘻哈演唱會、塗鴉及饒舌大賽 新北街頭學校嗨翻府中

2026新北街頭學校周末剛舉辦「街頭派對」，集結饒舌比賽、塗鴉大賽、DJ唱盤對戰與嘻哈演唱會，打造一場融合音樂、藝術與體驗的城市街頭盛事。昨天的嘻哈演唱會更由國蛋、蛋頭、Multiverse Music等7組知名嘻哈音樂人輪番上陣，吸引大批樂迷同樂，民眾熱情參與演唱會，感受街頭文化的自由與活力。

文化局在府中後站廣場舉辦的「嘻哈演唱會」邀集7組知名音樂人接力演出，卡司包含重磅饒舌歌手國蛋GorDoN及蛋頭BG8LOCC、在選秀節目「大嘻哈時代」大放異彩的台饒新勢Multiverse Music、Forty、比杰，以及饒舌新生代Quanzo與O.Dkizzya，另外也邀請「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽過往得獎者8TM及許辰宇lil Karbi aka 小卡比演出，帶來5小時不間斷的節奏與饒舌火力，將府中化身為街頭音浪主場。

新北市文化局長張䕒育表示，新北長期推動多元文化，街頭文化是最貼近青年與城市活力的創意象徵，也是年輕世代表達自我、創造城市特色的重要力量，透過「新北街頭學校」的品牌，市府以街舞、饒舌、塗鴉三大街頭賽事為核心，串聯展覽、演出、課程及創作交流，打造完整的街頭文化發展平台，鼓勵更多青年勇敢表達自我，讓街頭成為城市裡重要的跨界交流與分享平台。

本屆「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽本月8日熱血開戰，報名人數創歷年來新高，校園組與激鬥組雙軌進行，並由金曲歌王呂士軒壓軸表演，點燃全場現場氣氛。經過激烈的比賽，由MEZZO、ØNE J 分別獲得激鬥組及校園組冠軍；同步登場的「墨路行者」國際塗鴉大賽，以「音樂 Music」為主題，展現打破感官邊界的塗鴉創作，8位國內外塗鴉創作者進行歷時2日的現地創作競賽，最終由塗鴉藝術家頌君Song奪得冠軍與最佳人氣獎，繽紛的各色作品將移展至泰山義仁公園展出。

2026新北街頭學校結合展覽、街頭課程與派對活動，即日起至8月30日在府中15展出，並於周末開設街舞、饒舌、DJ、塗鴉等課程，邀請專業師資親授秘訣，讓大小朋友都能輕鬆接觸街頭文化。接續登場的課程包括8月22日「塗鴉泡泡字創作與進階字體練習」、8月29日「 DJ碟對碟黑膠體驗課」，課程於開課前兩周開放報名參加，額滿即止。詳細報名資訊可至新北街頭學校Accupass查詢。

新北市文化局表示，街頭文化是一種潮流，更是創意、自由與城市生活交織而成的文化力量。新北街頭學校結合展覽、課程與派對活動，讓民眾從視覺、聽覺體驗到親身參與創作，感受街頭創作的多元魅力；展覽持續至8月30日，邀請大家把握機會，到府中15感受街頭文化在城市中持續萌芽、生長的創作能量。

2026新北街頭學校9日在板橋府中後站廣場辦嘻哈演唱會。圖／新北市文化局提供