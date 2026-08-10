天燈收標章費 業者憂稽查不足

體驗平溪天燈曾被美國ＣＮＮ評選為「世界上五十二件必做的事」，遊客眼中的幸福天燈，卻可能成地方噩夢，暗藏農損、垃圾危害、引發火警傷亡等風險。訂自治條例及收取標章費，地方多樂觀其成，業者說，管理要能落實公平性，稽查能量不足恐難遏止違規或黑市販售，基金運用須公開透明以昭公信。

新北消防局統計，二○二○年至今年六月底，累計發生四○件天燈火災案，包含五件天燈掉落致建物民宅或陽台起火，其餘卅五件屬農作物或林木損失及其他環境汙染。

平溪區十分里里長王瑞麟說，平溪天燈產業聞名國內外，要保存傳統文化須有永續發展規畫，自治條例要趕快公布實施才有法令依據，統一貼上市府核可標章才能有效管理，重點是如何稽查，基金運用要公開透明，建議也可用於地方的福利服務。

一名平溪天業者說，以往業者自發性捐款，「有人交、有人不交」導致機制停擺，政府介入規範能讓同業一體適用，建立可長久運作的機制。

地方認為，不時發生天燈墜毀燒民宅事故，不知找誰賠，有標章就可追查，也可管理。執法人力與管理落實度將是挑戰，尤其平溪腹地廣、遊客多，基層稽查能量不足恐難遏止違規或黑市販售。

郭姓天燈業者表示，政府收了標章費就要好好管理及嚴格執法，合法和非法業者要能區分，沒有標章私放者要如何取締是考驗，否則有標章的業者提高成本，沒標章的低價搶生意，將會一團亂。

胡姓業者說，樂意繳納標章費支持基金運作，一旦發生狀況，等同大家互相幫忙善後，不讓單一業者獨扛。