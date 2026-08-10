部分捷運站懸浮微粒超標 敏感族群恐不適…北捷：增外氣循環及清潔

北捷各場站取得室內優質空品標章，但審計報告發現，二○二三至去年共十九站ＰＭ10部分營運時段濃度峰值逾標準值，敏感族群恐有健康風險。北捷表示，濃度偏高是半罩式月台門氣流交換、列車進出活塞效應等影響，會持續增加外氣循環及清潔。

審計報告指，北捷地下段車站共七十四站，依「室內空氣品質管理法」規定，車站地下樓層大廳區、穿堂區、旅客詢問處等，應對二氧化碳、一氧化碳及甲醛等項目檢測；另，北捷也委託環境部許可檢測機構檢測懸浮微粒ＰＭ10及細懸浮微粒ＰＭ2.5，車站全數取得室內空氣品質優良級標章。

不過審計報告發現，北捷委託檢測機構檢測ＰＭ2.5及ＰＭ10，三年來監測分別有廿一、十八及卅五站，結果雖符合空品標準法規定，但運用Gemini CLI分析，二○二三年有七張站等八站、二○二四年北車等七站，及去年象山站等四站，ＰＭ10於部分營運時段，檢測逐時濃度峰值介於七十六點五至一七八點三微克／立方公尺間，超出空氣品質標準法廿四小時值七十五微克／立方公尺，對敏感族群不健康。

北捷回應，ＰＭ2.5及ＰＭ10雖非法定列管項目，仍持續委託環境部核可的檢測機構辦自主檢測，並定期公布於網站，會持續針對車站、隧道及列車車廂，加強包括空調系統濾網定期清洗及更換，增加外氣循環、隧道牆面與軌道道床清潔等。