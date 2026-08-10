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星期評論／難敵投訴歪風 公車司機缺工更無解

聯合報／ 本報記者林麗玉

雙北公車駕駛面臨長工時、道路高壓與頻繁客訴三重困境，導致缺工與人力老化，年輕人卻步，光靠調薪仍難以扭轉結構性危機。

大台北公車每天肩負載運逾百萬人次，是城市的運輸命脈，近年駕駛人力缺口問題棘手，乘客攻擊、辱罵司機等新聞層出不窮，公車駕駛不僅要承受工時長的疲勞壓力，還有來自乘客及其他用路人的心理壓力。

尤其「氾濫投訴」已成公車駕駛找不到人的主要原因之一。曾有駕駛長因被不合理投訴，崩潰趴在方向盤上痛哭；民眾動不動就在社群放上偷拍影片「公審」。曾有公車駕駛在社群嘆，被投訴的理由竟是「長得像黑道」、「臉上沒笑容」，不禁感嘆，難怪運輸業流傳一句話，「若真要當職業駕駛，寧願載貨，不要載人。」

憂心的是，開公車這行業，快要看不到年輕面孔。據統計，全台客運缺工率達二至三成，更嚴峻的是高齡化，以北市為例，公車駕駛長平均年齡逾五○歲，高達兩成超過六○歲，卅歲以下不到百分之二。

未來五年公車駕駛將有一波退休潮，勢必讓缺工更加嚴峻。儘管中央、地方政府近年都積極找解方，光是祭出高薪誘因成效有限，還是得解決「投訴文化」下的高壓環境、都會道路條件不友善、乘客欠缺搭車禮儀等，讓駕駛長的工作回歸運輸專業，而非服務業。

根本解方可從優化排班制度、改善道路環境、建立客訴篩選機制及提供心理支持等面向著手，保障職場安全與尊嚴。

公車 缺工 公車駕駛

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