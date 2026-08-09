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慈惠宮偕板橋警推聯名「警政乖乖」 媽祖、勇鴿、板基同框反詐護平安

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
包裝正面有媽祖娘娘、吉祥物板基及勇鴿。記者黃子騰／翻攝
包裝正面有媽祖娘娘、吉祥物板基及勇鴿。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋分局與地方信仰中心板橋慈惠宮，共同推出限量聯名文創「警政乖乖」，結合媽祖信仰、警察守護意象與識詐宣導，藉由寓意吉祥的乖乖傳遞交通順暢、治安穩定及執勤平安的祝福，也讓犯罪預防觀念更貼近日常生活。

板橋警分局指出，板橋慈惠宮香火鼎盛，是板橋重要的宗教信仰與文化地標，每逢遶境、進香等大型宗教活動，總吸引大批信眾參與。板橋分局多年來配合執行交通疏導、秩序維護及安全警戒等勤務，去年白沙屯媽祖贊境板橋期間，更與廟方及信眾密切合作，讓活動平安順利完成。

為感謝警方守護安全，慈惠宮特別與板橋分局共同推出聯名文創「警政乖乖」，包裝正面以慈惠宮主神媽祖娘娘為主視覺，左下方搭配板橋分局宣導吉祥物「板基」，右側則為新北市警察局宣導吉祥物「勇鴿」，象徵在媽祖庇佑下，警方持續守護地方治安與交通安全，也祝福第一線執勤同仁勤務順利、出入平安。包裝背面更印有防詐小撇步，讓民眾在享用乖乖時也能吸收識詐知識。

板橋分局表示，這款限量版警政乖乖「只送不賣」，近期將於臉書板橋警聲雲粉絲專頁舉辦抽獎活動，未來也將配合犯罪預防、交通安全及社區治安宣導等活動贈送民眾，讓反詐資訊走進社區、深入家庭，提升全民防詐意識。

板橋分局長彭正中表示，不少民眾習慣在重要設備或工作場所擺放乖乖，祈求一切順利；對員警而言，將聯名乖乖放在值班台，不僅象徵「電話乖乖、無線電乖乖」，更代表守護治安、維護交通安全的責任與使命。期盼透過此次與慈惠宮合作，結合宗教文化、文創設計及犯罪預防宣導，讓市民感受到警方守護地方的用心，也共同營造「警民同心、闔境平安」的幸福家園。

慈惠宮特別與板橋分局共同推出聯名文創「警政乖乖」。記者黃子騰／翻攝
慈惠宮特別與板橋分局共同推出聯名文創「警政乖乖」。記者黃子騰／翻攝

板橋分局長彭正中與慈惠宮主任委員。記者黃子騰／翻攝
板橋分局長彭正中與慈惠宮主任委員。記者黃子騰／翻攝

板橋慈惠宮與板橋分局推出聯名文創警政乖乖。記者黃子騰／翻攝
板橋慈惠宮與板橋分局推出聯名文創警政乖乖。記者黃子騰／翻攝

板橋 乖乖 媽祖

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